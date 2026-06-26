Brunello Cucinelli en hausse à Milan, Deutsche Bank initie à l'achat

L'action Brunello Cucinelli échappe à la tendance baissière vendredi matin à la Bourse de Milan, où la maison de luxe profite - outre le regain d'optimisme pour les valeurs liées à la consommation - d'une note favorable de Deutsche Bank dans laquelle la banque allemande initie la valeur à l'achat. Vers 10h20, le titre avance 0,3% à 81,4 euros, contre un repli de 1,1% au même instant pour le FTSE MIB, l'indice de référence du marché italien.

Dans une note diffusée dans la matinée, l'établissement germanique met en avant la croissance "tonitruante" du spécialiste du cachemire au sein d'un secteur du luxe où la croissance se fait plus discrète.

D'après la banque allemande, Brunello Cucinelli est en mesure d'afficher un taux de croissance annuel composé de son bénéfice par action (BPA) de l'ordre de 15% sur la période 2025-2028, sur la base d'une progression du chiffre d'affaires attendue autour de 10% à taux de change constants sur la période.

Une philosophie basée sur le "capitalisme à visage humain"

DB attribue cette résilience à trois facteurs clés, un ciblage précis de la clientèle très haut de gamme, la présence sur un segment qui continue de croître et une offre de vestiaire quotidien judicieusement pensée, favorisant un panier moyen plus élevé et susceptible de faire résonner la marque auprès des consommateurs.

Deutsche Bank, qui considère que le multiple de valorisation actuel de l'action reste "modéré" au vu des perspectives de croissance de l'entreprise, initie sa couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 96,80 euros, représentant un potentiel de hausse d'environ 17,4% par rapport au dernier cours de clôture.