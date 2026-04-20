Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniel's, privilégie l'offre de Pernod Ricard à celle de Sazerac-source

La famille qui contrôle Brown-Forman BFb.N , le fabricant de Jack Daniel's, privilégie une éventuelle vente au groupe français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA plutôt qu'une offre concurrente de l'américain Sazerac, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

La famille considère Pernod Ricard comme un acquéreur plus prestigieux, doté d'un portefeuille de marques plus solides et plus reconnues, selon cette source, qui a requis l'anonymat en raison du caractère privé des discussions.

Sazerac, qui possède notamment les marques de tequila Corazon et de vodka Svedka, est apparu plus tôt ce mois-ci comme un nouvel acquéreur potentiel de Brown-Forman, après que Pernod Ricard a annoncé en mars être en discussions sur une éventuelle fusion.

Un tel rapprochement créerait le numéro deux mondial des spiritueux en termes de chiffre d'affaires, derrière le groupe britannique Diageo DGE.L .

Les modalités envisagées d'un rapprochement avec Pernod, qui combinent numéraire et actions, permettraient également à la famille de conserver une participation significative ainsi qu'un certain degré d'influence au sein de l'entité combinée, a ajouté la source lundi.

L'offre envisagée par Pernod serait composée à 80% d'actions et à 20% de numéraire, bien que ces termes puissent encore évoluer, a précisé une autre source à Reuters.

Sazerac, contrôlé par la famille Goldring, a proposé à Brown-Forman environ 15 milliards de dollars (12,73 milliards d'euros), soit 32 dollars par action, a déclaré la semaine dernière une source proche du dossier.

L'action de Brown-Forman, dont la capitalisation boursière s'élève à 13,47 milliards de dollars, reculait d'environ 0,93% à 28,88 dollars lundi vers 16h45 GMT, tandis que celle de Pernod Ricard, valorisé à environ 17 milliards d'euros, a perdu 0,68% à Paris.

Pernod Ricard, Brown-Forman et Sazerac ont tous refusé de commenter. Bloomberg a été le premier à rapporter plus tôt dans la journée que Brown-Forman favorisait l4offre de Pernod Ricard.

(Reportage Echo Wang et d'Abigail Summerville; reportage complémentaire Sanskriti Shekhar, version française Elena Smirnovan, édité par Benoit Van Overstraeten)