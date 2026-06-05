Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron estime que "c'est le moment" de faire la paix et que les Européens peuvent y aider

Emmanuel Macron ce vendredi 5 juin à Tivat, au Monténégro, à l'occasion d'un sommet entre l'Union européenne et les pays des Balkans. ( AFP / SAVO PRELEVIC )

La guerre en Ukraine est proche de l'impasse : Kiev multiplie les frappes sur les dépôts, raffineries de pétrole et oléoducs russes, et les forces russes ne progressent plus dans leur conquête de la partie orientale de l'Ukraine.

"C'est le moment." Le président français Emmanuel Macron a affirmé ce vendredi 5 juin qu'il est temps de faire la paix en Ukraine et que les Européens peuvent y aider , saluant l'initiative de Volodymyr Zelensky d'inviter Vladimir Poutine à le rencontrer.

"Mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix", a-t-il déclaré à Tivat, au Monténégro, à l'occasion d'un sommet entre l'Union européenne et les pays des Balkans. "Et je pense que c'est le moment, compte tenu de l'évolution de la situation", a-t-il affirmé. La guerre en Ukraine est proche de l'impasse, et Kiev multiplie les frappes sur les dépôts, raffineries de pétrole et oléoducs russes pour priver Moscou de l'une de ses principales sources de revenus. Dans le même temps, les forces russes ne progressent plus dans leur conquête de la partie orientale de l'Ukraine.

Dans ces conditions, l'offre, un moment évoquée par les Américains, "de laisser à la Russie (...) tout le Donbass (est de l'Ukraine), c'est une offre qui n'a jamais existé pour les Ukrainiens ni pour les Européens", et "c'est une offre aujourd'hui qui ne doit plus exister compte tenu de la réalité sur le terrain", a-t-il souligné.

La reprise du dialogue avec Moscou "en train de se préparer"

Le président français a également jugé que la lettre envoyée par le président ukrainien à son homologue russe Vladimir Poutine était "une bonne initiative". "Je pense que ce sont aujourd'hui l'Ukraine et la Russie qui peuvent bâtir à la fois un cessez-le-feu et un plan de paix", a-t-il affirmé, et en tant que premiers contributeurs de l'aide à l"Ukraine, "ce sont les Européens qui peuvent y aider. Dans ce contexte, il faudra, bien entendu, qu'ils soient à un moment ou à un autre à "la table des discussions pour un plan de paix", a-t-il souligné.

Il a également indiqué qu'il rencontrerait avec ses homologues allemand Friedrich Merz et britannique Keir Starmer le président Zelensky "dans quelques jours", sans donner plus de détails. Il a également annoncé avoir invité à Paris à l'occasion du 14 juillet les pays contribuant à la coalition des volontaires mise en place par Londres et Paris, pour apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. "Nous sommes aussi tout à fait désireux de structurer des discussions et des échanges avec la Russie sur ce qui est de nos intérêts communs", a aussi déclaré le président français, qui avait affirmé en février que la reprise de ce dialogue avec Moscou était "en train de se préparer".