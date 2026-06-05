Urgences: le filtrage de l'accès par le 15 va s'étendre

Le filtrage de l'accès aux services d'urgences des hôpitaux par le 15 va être étendu, pour lutter contre l'engorgement de ces services par des patients qui pourraient être pris en charge ailleurs ( AFP / Kiran RIDLEY )

Le filtrage de l'accès aux services d'urgences des hôpitaux par le 15 va être étendu, pour lutter contre l'engorgement de ces services par des patients qui pourraient être pris en charge ailleurs, a indiqué vendredi la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Aujourd'hui, le filtrage par le 15 est décidé au cas par cas dans les hôpitaux, le plus souvent pendant les pics épidémiques hivernaux ou la période estivale.

Mais la ministre a demandé que dès l'automne, avant même les pics épidémiques, la régulation soit décidée préventivement "dans une centaine d'établissements" en France, pour éviter "l'augmentation des tensions", a-t-elle déclaré devant le congrès des médecins urgentistes et autres professionnels du secteur à Paris.

La liste des établissements concernés devra être fixée par les Agences régionales de santé. Les modalités du filtrage - 24 heures sur 24, ou bien seulement en nuit ou week-end - seront décidées localement, a précisé la ministre lors d'un point de presse.

"Il faut que la régulation soit déclenchée avant que les équipes ne soient en souffrance" dans les services, a-t-elle ajouté à la presse.

"Là où cette régulation pourra être pérennisée après le prochain hiver, il faudra qu'elle le soit", a poursuivi la ministre.

"Evidemment" en cas de régulation, il reste toujours "une présence humaine" à la porte des urgences pour le patient si besoin.

"La régulation par le 15 permet de faire baisser de 20% les passages aux urgences, sans aucunement dégrader l'accès aux soins", a indiqué Mme Rist.

La ministre de la Santé a également souhaité que les hôpitaux systématisent la ré-orientation des patients à l'entrée des urgences, dans laquelle l'hôpital aide les personnes à trouver une solution en médecine de ville si c'est adapté.

"Je veux fixer un objectif ambitieux, que 100% des établissements pratiquent la ré-orientation d'ici deux ans", a-t-elle dit.

Les représentants des médecins urgentistes ont indiqué qu'ils s'attendaient à nouveau à un été difficile dans les services d'urgences, avec un encombrement au moins aussi important que l'an dernier.

Pour eux, le défi majeur est désormais d'assurer un nombre suffisant de places d'hospitalisation en aval pour que les patients ne restent pas trop longtemps aux urgences et libèrent la place.

Mme Rist a rappelé vendredi qu'elle attendait les conclusions d'une mission sur ce sujet pour la mi-juillet.

Mais elle souhaite d'ores et déjà développer l'admission directe des patients à l'hôpital, sans passer par les urgences, en particulier en ce qui concerne les patients très âgés et polypathologiques arrivant des Ehpad, a-t-elle expliqué.

Il faut également pouvoir identifier et admettre directement les "usagers fréquents" des urgences du fait de leur pathologie, a-t-elle ajouté.

Mme Rist demande également que "100% des établissements de santé soient dotés d'un "gestionnaire de lits", contre 73% actuellement.

Ces gestionnaires de lits sont censés notamment repérer les lits inoccupés dans les services pour y placer des patients des urgences.

Elle veut favoriser également le développement de salons d'attente pour les patients, pour éviter de mobiliser des lits lorsqu'il n'y en a pas besoin : patients en attente pour certaines opérations, patients qui attendent un transport sanitaire pour quitter leur chambre.