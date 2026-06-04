Brown-Forman, le fabricant du Jack Daniel's, affiche une hausse de ses ventes mais s'attend à une demande difficile à l'avenir

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Le fabricant de whisky Brown-Forman

BFb.N a mis en garde jeudi contre un comportement d'achat prudent des consommateurs pour l'année, alors même que le fabricant de Jack Daniel's a annoncé des ventes trimestrielles supérieures aux prévisions, grâce à une demande soutenue pour les spiritueux haut de gamme. L'action de la société basée dans le Kentucky a progressé de 3 % en début de séance après que la société a également prévu que ses ventes organiques pour l'exercice 2027 resteraient stables, dans la lignée de l'exercice 2026.

Les résultats de Brown-Forman, les premiers depuis le rejet de l'offre de 15 milliards de dollars de Sazerac et la fin des discussions de fusion avec Pernod Ricard

PERP.PA ,ramènent l'attention des investisseurs sur les performances sous-jacentes de la société dans un contexte de demande difficile pour les spiritueux.

Les actions de la société, qui produit également la tequila Herradura, s'échangeaient à 25,50 dollars, un niveau toujours inférieur au plus haut intrajournalier de 28,46 dollars atteint en mars, lorsque les discussions de fusion avec Pernod avaient commencé.

La société met en œuvre un plan de restructuration annoncé en 2025, qui comprend des mesures de maîtrise des coûts telles que des suppressions d'emplois, à un moment où les producteurs de spiritueux sont confrontés à un ralentissement des ventes qui dure depuis plusieurs années en raison d'une demande en baisse et de pressions tarifaires.

“Nous prévoyons que l'environnement opérationnel pour l'exercice 2027 restera difficile, car les pressions macroéconomiques et l'instabilité géopolitique continuent d'avoir un impact négatif sur le comportement des consommateurs et la consommation d'alcool, en particulier sur les marchés développés”, a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu'elle s'attendait toujours à “un cycle de coûts difficile pour l'année”. Pour le trimestre clos le 30 avril, les frais de vente, généraux et administratifs de la société ont augmenté d'environ 34 % pour atteindre 259 millions de dollars, entraînant une baisse de 62 % de son bénéfice par action à 12 cents, bien en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 32 cents, selon les données compilées par LSEG. La société a néanmoins enregistré une hausse de 2 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, à 912 millions de dollars, dépassant la moyenne des estimations des analystes de 879,6 millions de dollars, grâce à la forte demande pour son produit haut de gamme , le whiskyJack Daniel’s Tennessee Blackberry.