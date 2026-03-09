Brown-Forman chute à la suite de la révision à la baisse de sa notation par Bernstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 mars - ** Les actions du fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , en baisse de 1,3 % à 24,72 $ avant le marché
** Bernstein rétrograde la notation de "surperformance" à "marché-performant" ** La société de courtage indique: « Nous nous sommes trompés depuis longtemps sur le titre », précisant que l'abaissement de la note est dû aux coûts de l'entreprise ** La société de courtage estime que les marges subiront la pression du whisky en fût plus coûteux
** 4 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver" et 7 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 30 $ - données compilées par LSEG
** L'action a chuté de 31 % en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer