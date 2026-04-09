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Brown-Forman bondit après des informations selon lesquelles Sazerac envisageait un accord avec l'entreprise
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions du fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , ont bondi de 12 % à 29,91 $

** Le fabricant de boissons alcoolisées Sazerac étudie une transaction avec Brown-Forman, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet

** Brown-Forman n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters, tandis que Sazerac s'est refusé à tout commentaire

** Cette décision intervient alors que le français Pernod Ricard est en pourparlers avec Brown-Forman en vue d'une éventuelle fusion

** Les actions de BFB ont chuté de 31 % en 2025

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