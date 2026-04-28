Brown & Brown recule en raison de prévisions de croissance organique atones pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action du courtier en assurance Brown & Brown BRO.N recule de 4,89 % à 62,87 $

** « Nous prévoyons une croissance organique relativement stable, hors éléments exceptionnels, au deuxième trimestre en raison de la forte pondération des placements en assurance dommages liés aux catastrophes naturelles », déclare le directeur général J Powell Brown

** BRO fait état d'une croissance organique stable de son chiffre d'affaires au premier trimestre, avec une hausse de 1 % dans le secteur de la distribution de détail et de 2 % dans la distribution spécialisée

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,90 milliard de dollars au quatrième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 1,91 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Trois des 21 analystes recommandent d'« acheter » l'action et 18 de la « conserver »; leur objectif de cours médian est de 78,50 $ – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action recule de 20,8 %