 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brown & Brown recule en raison de prévisions de croissance organique atones pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 18:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action du courtier en assurance Brown & Brown BRO.N recule de 4,89 % à 62,87 $

** « Nous prévoyons une croissance organique relativement stable, hors éléments exceptionnels, au deuxième trimestre en raison de la forte pondération des placements en assurance dommages liés aux catastrophes naturelles », déclare le directeur général J Powell Brown

** BRO fait état d'une croissance organique stable de son chiffre d'affaires au premier trimestre, avec une hausse de 1 % dans le secteur de la distribution de détail et de 2 % dans la distribution spécialisée

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,90 milliard de dollars au quatrième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 1,91 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Trois des 21 analystes recommandent d'« acheter » l'action et 18 de la « conserver »; leur objectif de cours médian est de 78,50 $ – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action recule de 20,8 %

Valeurs associées

BROWN & BROWN
63,140 USD NYSE -4,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies
    information fournie par AFP 29.04.2026 10:55 

    La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

  • Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    information fournie par Boursorama 29.04.2026 10:41 

    Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite

  • Le nom du brasseur Carlsberg apparaît sur les robinets de bière
    Carlsberg voit ses ventes progresser au 1er trimestre malgré la crise iranienne
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:30 

    Carlsberg a ‌fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses ​volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors ​que le secteur est confronté aux défis posés par la ​guerre en Iran. Le troisième brasseur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank