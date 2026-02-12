Brown & Brown lance un programme de rachat d'actions accéléré de 250 millions de dollars

12 février - ** Les actions du courtier en assurance Brown & Brown's BRO.N augmentent de 4,5 % à 70 $ avant la mise sur le marché ** BRO lance un programme de rachat d'actions accéléré de 250 millions de dollars avec Bank of America BAC.N .

** Le programme fait partie de l'autorisation de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars annoncée en octobre ** Les actions des courtiers en assurance ont lutté cette année en raison des inquiétudes que les outils d'IA pourraient accélérer les perturbations dans le secteur

** Sur les 19 sociétés de courtage qui suivent le titre, deux le classent "acheter" et 17 "conserver"; le PT médian est de 83 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BRO a baissé de 16 % depuis le début de l'année