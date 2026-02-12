 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brown & Brown lance un programme de rachat d'actions accéléré de 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du courtier en assurance Brown & Brown's BRO.N augmentent de 4,5 % à 70 $ avant la mise sur le marché ** BRO lance un programme de rachat d'actions accéléré de 250 millions de dollars avec Bank of America BAC.N .

** Le programme fait partie de l'autorisation de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars annoncée en octobre ** Les actions des courtiers en assurance ont lutté cette année en raison des inquiétudes que les outils d'IA pourraient accélérer les perturbations dans le secteur

** Sur les 19 sociétés de courtage qui suivent le titre, deux le classent "acheter" et 17 "conserver"; le PT médian est de 83 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action BRO a baissé de 16 % depuis le début de l'année

Dividendes

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
53,825 USD NYSE -2,83%
BROWN & BROWN
67,015 USD NYSE -0,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank