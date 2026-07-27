Brookfield lève 2 milliards de dollars pour un fonds dédié au Moyen-Orient auprès d'investisseurs, dont le PIF saoudien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Federico Maccioni

Brookfield BN.TO a levé environ 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs stratégiques de référence, dont le fonds souverain saoudien, pour un fonds de capital-investissement qui investira dans des entreprises du royaume et du Moyen-Orient au sens large, a annoncé lundi la société d’investissement internationale.

Le fonds Brookfield Middle East Partners (BMEP) a pour objectif d’allouer 50% de ses investissements en Arabie saoudite, a précisé la société canadienne dans un communiqué, ajoutant que l’entité recherchera des opportunités dans divers secteurs, notamment la finance, l’industrie et les technologies.

Brookfield, qui gère plus de 1.000 milliards de dollars d’actifs, s’engage à investir 500 millions de dollars dans ce fonds.

Ces dernières années, les sociétés mondiales de capital-investissement ont renforcé leur présence et investi dans la région du Golfe, attirées par la proximité de certains des plus grands fonds souverains au monde et par un nombre croissant de projets régionaux dans des domaines tels que les infrastructures.

“Nous voyons là une opportunité exceptionnelle de nouer des partenariats avec des entreprises de toute la région et de les positionner pour une croissance à long terme”, a déclaré Bruce Flatt, directeur général de Brookfield, évoquant “la confiance mondiale et la forte demande d’opportunités de capital-investissement en Arabie saoudite et dans la région”. Brookfield fait partie d’un consortium d’investisseurs mondiaux qui a annoncé samedi un accord de 16 milliards de dollars avec la Kuwait Petroleum Corporation (KPC) portant sur la cession-bail du réseau d’oléoducs de la société énergétique, bravant ainsi les inquiétudes liées à l’impact de la guerre en Iran .

“Notre partenariat avec Brookfield vise à ancrer les fonds d’investissement privés internationaux en Arabie saoudite et dans la région. Il permettra également d’accélérer le flux de transactions tout en continuant à apporter une expertise de classe mondiale à l’écosystème du marché des capitaux local”, a déclaré Yazeed A. Al-Humied, vice-gouverneur du PIF et directeur des investissements pour la région MENA.