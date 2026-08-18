Brookfield fait à nouveau une offre sur la société australienne Reliance, d'un montant de 2,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la prime de transaction au paragraphe 4, du cours de clôture de l'action au paragraphe 5) par Scott Murdoch

La société d’investissement internationale Brookfield BN.TO tente pour la quatrième fois de racheter Reliance Worldwide RWC.AX avec une offre de 4,1 milliards de dollars australiens (2,91 milliards de dollars), malgré une chute des bénéfices et des perspectives d’activité incertaines pour le groupe australien de matériel de plomberie, en raison des droits de douane et de la volatilité du marché immobilier.

Reliance a annoncé mardi avoir accordé à Brookfield Capital Partners LLC un accès aux documents nécessaires à la due diligence pour une durée maximale de huit semaines, après avoir présenté sa dernière offre à 4,75 dollars australiens par action.

La société visée par le rachat a indiqué que Brookfield avait formulé une série d’offres indicatives entièrement en numéraire en avril et mai, commençant à 4,15 dollars australiens, avant de passer à 4,25 puis à 4,50 dollars australiens par action. Brookfield n’a pas souhaité commenter cette offre.

L’offre de Brookfield est en hausse de 5,5 % par rapport à la précédente et s’e à une prime de 31,6 % par rapport au cours de clôture de l’action Reliance lundi, a indiqué la société.

L'action Reliance a progressé de près de 25 % mardi pour clôturer à 4,50 dollars australiens, son plus haut niveau depuis plus d'un an, mais s'échangeait toujours en dessous du prix proposé par Brookfield.

Reliance a indiqué que son bénéfice net annuel était tombé à 6,3 millions de dollars pour l’exercice 2026 clos le 30 juin, contre 125 millions de dollars l’année précédente. La société a expliqué que cette forte baisse résultait d’une dépréciation de 103,3 millions de dollars liée à la fermeture d’une usine de fabrication de métaux en Asie-Pacifique.

La majeure partie des bénéfices de Reliance est générée en Amérique du Nord, où, selon le directeur général Heath Sharp, les perspectives de l’entreprise ont été durement touchées par les droits de douane. Une hausse de plus de 40 % des prix du cuivre a également pesé sur Reliance, a-t-il ajouté.

“Ces dernières années ont été vraiment très difficiles”, a déclaré Sharp à Reuters lors d’une interview.

“Nos collaborateurs se sont mobilisés pour faire face aux difficultés et continueront à le faire, quelle que soit la structure de l'actionnariat. Nous ferons ce que nous avons à faire. Nous croyons en notre stratégie, nous allons aller de l'avant.”

Reliance a désigné Goldman Sachs et Oaktower Partnership comme conseillers financiers pour ce projet.

(1 dollar américain = 1,4092 dollar australien)