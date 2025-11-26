Brookfield et GIC proposent un montant record de 2,6 milliards de dollars pour National Storage (Australie)

Le consortium propose 2,86 dollars australiens par action, soit une prime de 26,5 % par rapport à la dernière clôture

National Storage offre une vérification préalable exclusive jusqu'au 7 décembre

Si elle est menée à bien, cette opération pourrait être la plus importante opération de privatisation dans le secteur immobilier en Australie

La société australienne National Storage REIT NSR.AX a déclaré mercredi avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars) de la part d'un consortium composé de Brookfield

BAM.N et de la société singapourienne GIC, dans le cadre de ce qui serait la plus grande opération de privatisation de l'immobilier du pays.

Le consortium a offert aux actionnaires de National Storage 2,86 dollars australiens en espèces par action, soit une prime de 26,5 % par rapport au cours de clôture de mardi.

Si l'opération se concrétise, il s'agirait de la plus importante opération de privatisation d'une société immobilière en Australie, éclipsant l'acquisition d'Aveo Group par Brookfield pour 1,27 milliard de dollars australiens en 2019.

"Cette offre est un vote de confiance massif dans le secteur australien et une manœuvre intelligente de la part de Brookfield", a déclaré David Tuckwell, directeur des investissements chez ETF Shares.

"La demande de NSR est profondément non cyclique... Elle est motivée par des événements de la vie tels que les déménagements, les réductions de la taille de leur logement ou les changements relationnels."

Fondée en 1995, National Storage fournit des services de self-stockage à environ 94 500 clients résidentiels et commerciaux dans plus de 270 sites en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon son site web.

Le plus grand fournisseur de self-stockage d'Australie a également suscité l'intérêt de la société de capital-investissement Warburg Pincus et de la société américaine Public Storage PSA.N en 2020, tandis qu'un consortium dirigé par le milliardaire sud-africain Nathan Kirsh et Public Storage a fait une offre de 2,17 milliards de dollars australiens pour son rival local Abacus Storage King

ASK.AX plus tôt cette année, bien qu'aucune de ces offres n'ait abouti à un accord.

National Storage détient une participation d'environ 10 % dans Abacus et Tuckwell considère qu'il s'agit d'une pièce "cruciale" du puzzle.

"Elle donne à Brookfield un point d'ancrage stratégique qui empêche efficacement d'autres acteurs mondiaux de s'implanter facilement. C'est comme acheter un siège à la table pour toute activité de consolidation future"

La transaction des actions de National Storage a été interrompue dans l'attente de l'annonce, avant que le titre ne bondisse de 19,5 % pour atteindre 2,70 dollars australiens lors des derniers règlements après la clôture du marché, selon les données du LSEG.

La société a accepté d'accorder au consortium un accès exclusif à la vérification préalable jusqu'au 7 décembre.

(1 dollar = 1,5380 dollar australien)