Wall Street vue en hausse avec la Fed, l'Europe attend le budget britannique

Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent mercredi à mi-séance, portées par les anticipations d'une baisse imminente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) et les signes de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, tandis que les investisseurs attendent la présentation du budget britannique.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,48% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,56% à 8.071,12 points vers 11h46 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,45% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,83%, le FTSEurofirst 300 de 0,65% et le Stoxx 600 de 0,67%.

Les Bourses européennes poursuivent leur progression mercredi, une série de données macroéconomiques publiées aux États-Unis n'ayant pas modifié de manière substantielle les paris des investisseurs sur une nouvelle réduction des coûts d'emprunt en décembre.

Les indicateurs américains médiocres publiés mardi, notamment les ventes au détail de septembre, qui ont ralenti plus que prévu, et la confiance des consommateurs, qui a atteint en novembre son plus bas niveau en sept mois, ont renforcé la perspective d'une baisse des taux d'intérêt par la Fed lors de sa réunion des 9 et 10 décembre, tandis que l'accélération des prix à la production était anticipée par les économistes.

Les contrats à terme sur les "fed funds" estiment désormais à 84,9% la probabilité d'une baisse de 25 points de base le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME Group, malgré les divisions qui persistent au sein de la banque centrale, notamment en ce qui concerne l'inflation.

L'attention se portera désormais sur le rapport sur les inscriptions d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 22 novembre, attendu à 13h30 GMT.

Le calendrier de publication des indicateurs américains, perturbé par le "shutdown" de plus de 40 jours de l'administration fédérale, continue par ailleurs d'être mis à jour, et le gouvernement a annoncé mardi qu'il publierait la nouvelle estimation du PIB du troisième trimestre le 23 décembre prochain.

Sur le plan géopolitique, les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine alimentent également l'optimisme, le Kremlin ayant annoncé mercredi que Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, se rendrait la semaine prochaine à Moscou avec une délégation américaine pour discuter d'un éventuel plan de paix en Ukraine. Le locataire de la Maison blanche a déclaré mardi aux journalistes que les négociateurs américains faisaient des progrès dans les discussions.

En Europe, les investisseurs attendent surtout la présentation du budget britannique, prévu vers 12h30 GMT, et qui constituera un exercice périlleux pour le gouvernement et la ministre des Finances Rachel Reeves, tous deux sous pression.

"Les marchés obligataires suivront la situation de très près, car ce sont eux qui détermineront en fin de compte si la chancelière de l'Échiquier a pris les mesures nécessaires pour mettre la dette du pays sur une trajectoire viable", note Oliver Faizallah, analyste chez Charles Stanley.

"Toute augmentation importante des dépenses, notamment dans le domaine social, combinée à une hausse des emprunts, serait un signal d'alarme pour les marchés, et la livre sterling et les Gilts seraient probablement vendus massivement", ajoute Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3X20M3]

VALEURS EN EUROPE

Valneva bondit de plus de 6% après avoir fait état de données positives concernant son candidat-vaccin contre la maladie de Lyme, le VLA15.

Ipsen recule de 0,86%, BNP Paribas Exane ayant abaissé sa recommandation sur le groupe pharmaceutique à "sous-performance" face à la pression concurrentielle.

Ailleurs en Europe, Aroundtown, l'un des plus grands groupes immobiliers en Allemagne, cède 4,2% après la publication de ses résultats sur neuf mois, dans un contexte de crise dans le secteur.

A Londres, Pets At Home prend 2,9% à la faveur du lancement d'un plan de redressement pour son activité de vente au détail en difficulté, tandis qu'à Madrid le groupe de technologie de voyage HBX Group recule de 9,4% après avoir fait état d'un creusement de sa perte annuelle.

TAUX Les rendements des obligations d'État de la zone euro évoluent sur de faibles variations.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,6 point de base à 2,6781%. Le deux ans recule quant à lui de 0,4 point de base à 2,0156%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans prend 0,6 point de base à 4,0075%, et celui de l'obligation à deux ans avance de 0,8 point de base à 3,4668%.

Au Royaume-Uni, le rendement du Gilt à 10 ans> ressort à 4,49%, presque inchangé, avant la présentation du budget. Le Gilt à 30 ans prend près de 2 points de base à 5,3450%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence, après avoir touché un plus bas d'une semaine sur fond de paris de baisse des taux et alors que les investisseurs évaluent les informations selon lesquelles le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, est pressenti pour être le prochain président de la Fed.

L'euro gagne 0,03% à 1,1573 dollar.

La livre sterling perd 0,05% face au dollar avant la présentation du budget.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se stabilisent mercredi après avoir atteint mardi leur plus bas niveau depuis un mois, les investisseurs évaluant les perspectives d'une offre excédentaire et les négociations en vue d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.

Le Brent prend 0,22% à 62,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,29% à 58,12 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)