Communiqué de presse BROADPEAK



Broadpeak publie son chiffre d’affaires au 30 septembre 2026



▪ Retour à la croissance au troisième trimestre (+5,1%, à 10,1 M€)

▪ Nouvelle progression des revenus récurrents (+12,8% au T3 et +10,0% sur neuf mois), qui représentent plus de 50% des ventes du trimestre

▪ Confirmation des perspectives 2026 et des objectifs à horizon 2027



Au troisième trimestre de l’exercice, Broadpeak a dégagé un chiffre d’affaires de 10,1 millions d’euros (M€), contre 9,6 M€ un an plus tôt, soit une hausse de 5,1% (+6,1% à taux de change constant). Cette évolution marque un retour à la croissance après un premier semestre en repli de 20,9%, pénalisé par un effet de base lié à la comptabilisation, au deuxième trimestre 2025, d’un contrat Cloud PVR avec un opérateur européen.