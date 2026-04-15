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Broadpeak publie ses résultats annuels.
information fournie par Boursorama CP 15/04/2026 à 17:45

Communiqué de presse BROADPEAK

Broadpeak publie ses résultats annuels

Un exercice de croissance soutenue accompagnée d’un fort redressement de la rentabilité et d’une solide génération de cash :

▪ EBITDA très largement positif à +3,7 M€
▪ EBITDA ajusté1 multiplié par près de quatre, à +7,9 M€
▪ Nouvelle progression du Free cash-flow2 à +1,5 M€ et baisse de la dette nette

Confirmation des ambitions à horizon 2027 :

▪ Un chiffre d’affaires > 50 M€, dont 50% de revenus récurrents
▪ Une marge d’EBITDA de l’ordre de 15%

Valeurs associées

BROADPEAK
2,4100 EUR Euronext Paris +1,69%

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