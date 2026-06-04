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Broadcom plonge après des résultats qui ternissent l'optimisme autour de l'IA
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 15:00

Illustration du logo Broadcom et d'une carte mère d'ordinateur

Illustration du logo Broadcom et d'une carte mère d'ordinateur

Broadcom plonge de plus de 13% jeudi ‌lors des échanges en avant-Bourse, le fabricant américain de semi-conducteurs ayant publié des résultats trimestriels inférieurs ​aux prévisions et déçu les attentes concernant l'intelligence artificielle (IA).

Si les pertes se confirment à l'ouverture de la Bourse de New York, le groupe américain pourrait perdre plus de 285 milliards de dollars (244,90 milliards ​d'euros) de capitalisation boursière.

D'autres fabricants de puces sont également indiqués en nette baisse jeudi, Micron Technology, Advanced Micro Devices, Marvell ​Technology et Qualcomm abandonnant entre 4% et 7,4% dans ⁠les échanges en avant-Bourse.

Les contrats à terme donnent une baisse 1,29% pour le Nasdaq, ‌un indice à forte composante technologique.

La séance est également peu favorable pour le secteur européenn. STMicroelectronics perd 5,5% à Paris, Infineon 5,4% à Francfort et ASMI, ​BE Semiconductor et ASML abandonnent environ ‌3% à Amsterdam.

Broadcom a fait état mercredi soir d'un chiffre d'affaires ⁠de 22,19 milliards de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations de 22,27 milliards de dollars, et dit anticiper un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars pour les puces d'IA pour ⁠le trimestre en ‌cours, soit un peu moins que le consensus de 16,36 milliards de dollars.

Si ⁠Hock Tan, le directeur général du groupe, a revu à la hausse ses prévisions de livraisons, ‌tablant désormais sur plus de 10 gigawatts de puces d'IA en 2027, il ⁠a confirmé l'objectif à long terme, à savoir 100 milliards de dollars ⁠de chiffre d'affaires dans ‌le domaine de l'IA.

Selon les analystes de TD Cowen, le fait de réaffirmer cet objectif, déjà ​ambitieux, sur un marché qui s'attend à "des résultats ‌nettement supérieurs aux prévisions et à des révisions à la hausse", risque de décevoir les investisseurs.

Matt Britzman, analyste actions chez ​Hargreaves Lansdown, souligne pour sa part que la réception de ces résultats reflète "un cas classique où des attentes très élevées se heurtent à un marché en quête de perfection".

Le recul ⁠des entreprises du secteur des semi-conducteurs contraste avec la progression du secteur des logiciels, qui s'envole en Europe, Capgemini et Dassault Systèmes enregistrant respectivement une hausse de 7% et de 5,4%.

Le secteur prolonge ainsi sa récente reprise après la forte correction subie en début d'année en raison des craintes liées aux potentiels bouleversements causés par l'IA.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Rashika Singh et Danilo Masoni, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 15:00:45.

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