Broadcom dévisse, les perspectives n'enthousiasment pas les analystes

Broadcom lâche 6,6% à 343 USD à Wall Street, en dépit des performances vigoureuses affichées par le groupe au titre de son 3e trimestre comptable, les objectifs pour le trimestre en cours et pour les deux prochains exercices ne suscitant guère l'enthousiasme des analystes réagissant à cette publication.

Broadcom a publié, mercredi soir, un BPA ajusté presque doublé ( 96%) à 3,32 USD au titre de son 3e trimestre 2026, dépassant les 3,23 USD anticipés par UBS et les 3,22 USD attendus en moyenne par les analystes, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en croissance de 92% à 20,09 MdsUSD.

"La marge brute (75%) et la marge opérationnelle (67,9%) ont dépassé nos attentes d'environ 100 points de base", note UBS, pointant aussi un chiffre d'affaires en progression de 86% à 29,59 MdsUSD, qui a légèrement dépassé les objectifs du groupe ainsi que les estimations de la banque suisse et du consensus.

"La demande pour nos accélérateurs d'IA personnalisés et nos réseaux reste très vigoureuse. Le chiffre d'affaires des semi-conducteurs IA du 3e trimestre, de 16,7 MdsUSD, a augmenté de 221% en glissement annuel et de 54% d'un trimestre à l'autre", a souligné le CEO de Broadcom, Hock Tan.

"Au 4e trimestre, cette dynamique se poursuit, et nous prévoyons que les revenus des semi-conducteurs d'IA s'accéléreront à 21,7 MdsUSD, soit une hausse de 236% en glissement annuel", selon le dirigeant du fournisseur de composants et de sous-systèmes analogiques, à signaux mixtes et optoélectroniques.

Plus largement, Broadcom anticipe, pour le trimestre en cours, une marge opérationnelle ajustée de 66%, stable par rapport à l'an dernier, pour un chiffre d'affaires en croissance de 93% en glissement annuel à 34,8 MdsUSD, une prévision toutefois inférieure aux 35,03 MdsUSD anticipés par les analystes, selon LSEG.

Des objectifs 2027 et 2028 accueillis sans enthousiasme par les analystes

Au-delà de l'exercice en cours, les prévisions affichées par Broadcom pour les exercices suivants ne suscitent guère l'enthousiasme des analystes, à l'image de ceux de HSBC, pour qui les objectifs 2027 ne sont "pas aussi optimistes que prévu".

"Contrairement au trimestre précédent, Broadcom a relevé sa prévision de revenus IA pour l'exercice 2027 à 115 MdsUSD, mais en dessous du consensus de 120,2 MdsUSD et de notre prévision de 140,4 MdsUSD (désormais 125,4 MdsUSD)", constate ainsi la banque britannique.

S'ils maintiennent leur recommandation "achat" sur Broadcom, les analystes de HSBC abaissent sensiblement leur objectif de cours, le faisant passer de 600 à 560 USD, dans le sillage d'estimations de BPA réduites de 3% pour 2026 et de 7% pour 2027, de façon à refléter des objectifs de revenus liés à l'IA plus faibles.

"La direction a souligné la forte demande de la part de ses six clients XPU et a présenté une prévision de chiffre d'affaires lié à l'IA de 230 MdsUSD pour l'exercice 2028, tirée principalement par les engagements avec Anthropic et OpenAI", note de son côté RBC Capital Markets.

Réagissant lui aussi à cette publication, l'établissement bancaire canadien maintient son opinion "performance sectorielle" sur Broadcom, avec un objectif de cours de 400 USD, expliquant percevoir un "rapport risque/rendement équilibré" sur le dossier.

"Les solides engagements des clients et la visibilité pluriannuelle sont contrebalancés par les contraintes d'approvisionnement et de capacité LPS (terrain, énergie, structure), ainsi que par ce que nous considérons comme des objectifs ambitieux pour les exercices 2027 et 2028", explique-t-il.

"Nous ne considérons pas cette mise à jour comme modifiant fondamentalement la donne, dans la mesure où les prévisions pour l'exercice 2028 n'ont que légèrement dépassé les attentes buy-side avant la publication des résultats", juge quant à lui UBS, qui reste à "achat", avec un objectif de cours de 470 USD.