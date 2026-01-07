British Business - 7 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

* Rank Group RNK.L , l'opérateur de Mecca Bingo et Grosvenor Casinos, a commencé à chercher un nouveau directeur général après que John O'Reilly ait annoncé qu'il quittait son poste après sept ans et demi.

* Des entreprises américaines, dont Microsoft MSFT.O et McKinsey, ont payé jusqu'à 1 million de dollars pour parrainer la "Maison des États-Unis" au Forum économique mondial de Davos ce mois-ci, qui accueillera le président Trump pour la première fois en six ans.

The Guardian

* Le patron européen de Fujitsu a déclaré aux législateurs britanniques que l'entreprise n'était pas "un parasite", après avoir été critiquée pour avoir continué à gagner des centaines de millions de livres sterling grâce à des contrats avec le gouvernement britannique, tout en refusant de donner un chiffre de compensation pour les victimes du scandale informatique de Post Office Horizon.

Le Telegraph

* Faculty, une entreprise technologique londonienne qui fournit des outils d'intelligence artificielle au secteur public et aux entreprises, a déclaré qu'elle avait accepté d'être acquise par Accenture ACN.N , le géant américain du conseil, dans le cadre d'une transaction d'un milliard de dollars (739,97 millions de livres).

Sky News

* La société de capital-investissement Advent International est à la tête d'une offre publique d'achat de plusieurs milliards d'euros pour InPost INPST.AS , le propriétaire de la société britannique de livraison de colis Yodel.

(1 livre sterling = 1,3514)