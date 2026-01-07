 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British Business - 7 janvier
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 04:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

* Rank Group RNK.L , l'opérateur de Mecca Bingo et Grosvenor Casinos, a commencé à chercher un nouveau directeur général après que John O'Reilly ait annoncé qu'il quittait son poste après sept ans et demi.

* Des entreprises américaines, dont Microsoft MSFT.O et McKinsey, ont payé jusqu'à 1 million de dollars pour parrainer la "Maison des États-Unis" au Forum économique mondial de Davos ce mois-ci, qui accueillera le président Trump pour la première fois en six ans.

The Guardian

* Le patron européen de Fujitsu a déclaré aux législateurs britanniques que l'entreprise n'était pas "un parasite", après avoir été critiquée pour avoir continué à gagner des centaines de millions de livres sterling grâce à des contrats avec le gouvernement britannique, tout en refusant de donner un chiffre de compensation pour les victimes du scandale informatique de Post Office Horizon.

Le Telegraph

* Faculty, une entreprise technologique londonienne qui fournit des outils d'intelligence artificielle au secteur public et aux entreprises, a déclaré qu'elle avait accepté d'être acquise par Accenture ACN.N , le géant américain du conseil, dans le cadre d'une transaction d'un milliard de dollars (739,97 millions de livres).

Sky News

* La société de capital-investissement Advent International est à la tête d'une offre publique d'achat de plusieurs milliards d'euros pour InPost INPST.AS , le propriétaire de la société britannique de livraison de colis Yodel.

(1 livre sterling = 1,3514)

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

ACCENTURE-A
275,970 USD NYSE +4,55%
INPOST
14,890 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
MICROSOFT
478,5100 USD NASDAQ +1,20%
RANK GROUP
99,850 GBX LSE +3,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-agent de la CIA Aldrich Ames quitte le tribunal d'Alexandria, aux Etats-Unis, après son inculpation pour espionnage le 22 février 1994 ( AFP / LUKE FRAZZA )
    Un agent de la CIA condamné pour espionnage au profit de l'URSS meurt en prison
    information fournie par AFP 07.01.2026 05:32 

    Aldrich Ames, un ancien agent de la CIA condamné pour avoir espionné au profit de Moscou, est mort lundi en prison à l'âge de 84 ans, selon les autorités américaines. Analyste dans le contre-espionnage pour la CIA, les services secrets des Etats-Unis, pendant 31 ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 06/01/2026
    Top 5 IA du 06/01/2026
    information fournie par Libertify 07.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Amazon, Aperam , Nexans , Trigano . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Un tracteur est stationné devant le Parlement européen, le 18 décembre 2025 à Bruxelles ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Mercosur: avant de signer, l'UE tente une dernière fois de rassurer les agriculteurs
    information fournie par AFP 07.01.2026 04:59 

    Tout proche de signer l'accord commercial avec le Mercosur, la Commission européenne va tenter une ultime fois de répondre à la colère des agriculteurs lors d'une réunion ministérielle mercredi à Bruxelles. Les ministres de l'Agriculture des Vingt-Sept sont attendus ... Lire la suite

  • La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez à Caracas le 5 janvier 2026 ( AFP / Federico PARRA )
    "Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela", répond la présidente par intérim à Trump
    information fournie par AFP 07.01.2026 02:09 

    "Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela", a lancé mardi sa présidente par intérim, au premier jour de son mandat après l'enlèvement du chef de l'Etat Nicolas Maduro à Caracas sur ordre de Donald Trump, qui assure que les autorités vénézuéliennes vont remettre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank