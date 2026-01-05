British Business - 5 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- WH Smith SMWH.L a exhorté ses actionnaires à soutenir ses auditeurs, PwC, malgré l'incapacité du cabinet Big Four à identifier une énorme erreur comptable qui a ébranlé la société pendant une grande partie de l'année dernière.

The Guardian

- HSBC HSBA.L est devenue la première grande banque à réduire les taux hypothécaires cette année, une décision qui pourrait déclencher une guerre des prix au cours des prochains mois.

- Le Royaume-Uni n'est "pas tout à fait clair" sur ce que signifie pour les États-Unis d'être en charge du Venezuela, a déclaré le secrétaire général du premier ministre, qui a appelé à une transition pacifique du pouvoir.

The Telegraph

- Shell SHEL.L pourrait gagner des milliards de dollars grâce à de nouveaux projets gaziers vénézuéliens suite à l'éviction du président vénézuélien Nicolás Maduro par le président américain Donald Trump.

- Les migrants peuvent se voir confisquer leurs téléphones portables et leurs cartes SIM à partir de lundi, sans qu'il soit nécessaire de les arrêter, en vertu de lois visant à lutter contre les passeurs.

Sky News

- La société britannique de capital-investissement Oakley Capital OCIO.L a accepté d'acheter une participation majoritaire dans la société de services d'administration de dettes Global Loan Agency Service (GLAS) dans le cadre d'une transaction d'un milliard de livres (1,34 milliard de dollars).

(1 $ = 0,7438 livre)