British Business - 30 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- L'entreprise britannique de financement automobile Ford

F.N a mis de côté plus de 150 millions de livres (198,6 millions de dollars) pour couvrir le coût du scandale des prêts automobiles, alors que l'ensemble du secteur se prépare à ce que l'autorité de régulation de la City révèle ses règles de rémunération.

- L'ancien directeur général de Hikma Pharmaceuticals

HIK.L , Riad Mishlawi, qui a démissionné alors que le fabricant britannique de médicaments est confronté à des retards de fabrication et à des pressions sur les marges, devrait recevoir environ 1,5 million de dollars en salaire et avantages.

The Guardian

- La ministre britannique des finances demandera à ses homologues du G7 de ne pas prendre de mesures unilatérales telles que de nouvelles barrières commerciales tant que la guerre contre l'Iran se poursuit, estimant que de telles mesures pourraient menacer davantage la sécurité énergétique.

The Telegraph

- La troisième piste d'Heathrow est menacée par un conflit croissant entre les patrons de l'aéroport et les compagnies aériennes sur les coûts et le service à la clientèle.

Sky News

- Vertical Aerospace M000.F , une société britannique de taxis volants, est sur le point d'obtenir une injection de capital d'une valeur de plus de 800 millions de dollars.

(1 $ = 0,7553 livre)