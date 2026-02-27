British Business - 27 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Times - Barclays BARC.L et Jefferies JEF.N font face à d'importantes pertes potentielles après l'effondrement du fournisseur britannique de prêts hypothécaires Market Financial Solutions, un juge ayant signalé des problèmes de fraude "très sérieux" concernant le prêteur hypothécaire. -Le fabricant de ChatGPT OpenAI a déclaré qu'il ferait de Londres son plus grand centre de recherche en dehors des États-Unis, citant l'écosystème technologique britannique comme un environnement idéal pour investir et développer de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle.

The Guardian

- Les ministres feront un pas de plus vers l'interdiction des médias sociaux aux moins de 16 ans la semaine prochaine en lançant une consultation sur la politique, les initiés du gouvernement étant de plus en plus certains que le Premier ministre britannique Keir Starmer soutiendra l'idée.

The Telegraph

- La plus grande banque britannique, Lloyds Bank LLOY.L , va cesser d'ouvrir des comptes pour ses clients dans ses agences et les obliger à passer par Internet.

Sky News - Ocado OCDO.L , qui fournit une technologie automatisée pour les centres de distribution et gère sa propre entreprise d'épicerie en ligne au Royaume-Uni, va supprimer environ 1 000 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts et de restructuration de ses activités.

The Independent - Environ 300 emplois sont menacés chez le géant de l'épicerie Sainsbury's SBRY.L dans les secteurs des supermarchés et d'Argos, dans le cadre d'une série de changements au sein de ses équipes de technologie et de données et des opérations du siège social.