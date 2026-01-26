British Business - 26 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le magnat de l'immobilier Jeff Fairburn et le fonds spéculatif Elliott poursuivent Lloyds Banking Group LLOY.L devant la Haute Cour dans une querelle de plusieurs millions de livres sterling sur la question de savoir qui doit payer la facture pour les maisons qui ne répondent pas aux exigences de sécurité incendie post-Grenfell.

The Guardian

- Le Royaume-Uni et neuf autres pays européens ont accepté de construire un réseau éolien offshore en mer du Nord, dans le cadre d'un pacte historique visant à transformer le bassin pétrolier vieillissant en "réservoir d'énergie propre".

The Telegraph

- Jaguar Land Rover TATM.NS explore les plans de développement d'un nouveau moteur à essence. L'entreprise serait en train d'élaborer des propositions pour un véhicule alimenté en partie par un moteur à combustion, malgré ses promesses antérieures de passer au "tout électrique".

Sky News

- Beauty Bay , l'un des plus importants détaillants de produits de beauté en ligne de Grande-Bretagne, étudie les possibilités de lever de nouveaux fonds dans le cadre d'un processus qui pourrait déboucher sur une vente pure et simple.

- Le plus grand opérateur britannique d'hôpitaux privés , Spire Healthcare Group SPI.L est en pourparlers avec un groupe de sociétés de rachat en vue d'une reprise qui ferait de lui la dernière société du FTSE-250 à disparaître du marché boursier de Londres.