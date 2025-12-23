British Business - 23 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Citadel a accumulé une position de 50 millions de livres sterling (67,40 millions de dollars) sur les actions de Magnum Ice Cream Company MICCT.AS , constituant une position courte nette équivalente à 0,69 % du capital social de la société à la suite de sa scission d'Unilever ULVR.L .

- Alphabet GOOGL.O a déclaré qu'il achèterait le développeur d'énergie propre Intersect pour 4,75 milliards de dollars en espèces, plus la dette assumée, alors que les géants de la technologie dépensent des milliards pour étendre la capacité de calcul et de puissance nécessaire au développement de l'intelligence artificielle.

The Guardian

- Le milliardaire de la technologie Larry Ellison a accepté de fournir une garantie personnelle de plus de 40 milliards de dollars pour la lutte de Paramount Skydance

PSKY.O pour prendre le contrôle de Warner Bros Discovery

WBD.O , dans le cadre d'une bataille autour du géant du divertissement.

- Les robotsaxis chinois sont attendus dans les rues de Londres l'année prochaine après que les sociétés de covoiturage Lyft LYFT.O et Uber UBER.N ont annoncé des accords avec la société Baidu 9888.HK , basée à Pékin, pour déployer sa technologie d'auto-conduite.

The Telegraph

- Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst ont accepté d'acheter le gestionnaire d'actifs Janus Henderson JHG.N pour 7,4 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés, mettant fin à une campagne activiste de plus de cinq ans menée par le fonds spéculatif du milliardaire.

Sky News

- Le groupe d'énergies renouvelables Venterra, fondé par l'ancien directeur général de Petrofac PFC.LAS , annoncera cette semaine une levée de fonds de 40 millions de livres sterling, malgré les signes de tensions croissantes au sein de sa direction.

The Independent

- Liberty Bar and Restaurant Group, qui gère les activités de TGI Fridays au Royaume-Uni, a déposé une notification de son intention de nommer des administrateurs.

(1 $ = 0,7419 livre sterling)