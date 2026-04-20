 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British Business - 20 avril
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 04:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le nouveau directeur général de la société d'investissement en bitcoins Stack BTC, soutenue par Nigel Farage, a quitté sa société précédente qui avait suspendu une stratégie similaire sur les crypto-monnaies en raison de difficultés financières.

- L'ancien patron de l'autorité britannique de régulation de la concurrence a accusé le gouvernement de "freiner l'économie" en donnant la priorité aux intérêts des géants américains de la technologie .

The Guardian

- Downing Street espère obtenir des accords sur l'acier et les voitures électriques avec l'UE afin d'améliorer les relations économiques post-Brexit.

- Vodafone VOD.L a incité son personnel de sécurité à augmenter les "récupérations" imposées à ses propres franchisés, dans le cadre d'un programme qui a conduit le groupe de télécommunications à infliger des amendes de plusieurs millions de livres à ses propres commerçants pour des erreurs administratives apparemment mineures.

The Telegraph

- La nouvelle directrice générale de BP BP.L Meg O'Neill se prépare à une confrontation avec certains investisseurs alors qu'elle pousse la major pétrolière à donner la priorité aux combustibles fossiles.

- Le MI5 agit rapidement pour renforcer les cyberdéfenses des entreprises britanniques les plus importantes, dans un contexte de menace croissante de piratage informatique due à une nouvelle vague d'intelligence artificielle.

Sky News

- Les patrons des plus grandes banques britanniques , dont Barclays BARC.L , HSBC HSBA.L , Lloyds Banking Group

LLOY.L , Natwest Group NWG.L et Santander UK SANS_pa.L , ont été convoqués pour des entretiens avec la chancelière Reeves cette semaine, alors qu'elle est confrontée à l'aggravation des retombées économiques de la guerre en Iran.

Cryptoactif
Devises
Guerre en Iran

Valeurs associées

BARCLAYS
452,725 GBX LSE -0,03%
BP
541,050 GBX LSE 0,00%
Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
HSBC HLDG
1 365,500 GBX LSE +0,02%
LLOYDS BANKING G
105,130 GBX LSE 0,00%
NATWEST GRP
626,800 GBX LSE +0,13%
NATWEST GRP
4,957 GBX LSE -95,90%
Pétrole Brent
95,46 USD Ice Europ -2,80%
Pétrole WTI
88,94 USD Ice Europ +3,78%
SANTAN8.625%NCSP
141,500 GBX LSE -0,35%
VODAFONE GROUP
114,425 GBX LSE -0,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des passantes marchent devant une peinture murale dans une rue de Téhéran, le 19 avril 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:40 

    Voici les derniers développements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, à moins de deux jours de l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. . Saisie d'un cargo iranien: Pékin s'inquiète "Nous exprimons notre inquiétude devant ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, recrudescence des tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:36 

    Les principales Bourses européennes ‌évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées ​par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 perd 1,08%, ​tandis que le Dax de Francfort recule de 1,25% ... Lire la suite

  • Journée de la marque Volkswagen à Pékin
    Les ventes de VE bondissent en Europe après la flambée des prix de l'essence
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:30 

    Les ventes de voitures entièrement ‌électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers ​au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu à Paris, le 16 avril 2026. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Popularité : Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu reculent
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.04.2026 09:24 

    Le président retombe à son niveau du mois de septembre. Quant au Premier ministre, il chute à son plus bas niveau depuis sa nomination. Après un regain de popularité ces derniers mois, la cote d'Emmanuel Macron est repartie à la baisse (-1 point) en avril, alors ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank