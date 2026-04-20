British Business - 20 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le nouveau directeur général de la société d'investissement en bitcoins Stack BTC, soutenue par Nigel Farage, a quitté sa société précédente qui avait suspendu une stratégie similaire sur les crypto-monnaies en raison de difficultés financières.

- L'ancien patron de l'autorité britannique de régulation de la concurrence a accusé le gouvernement de "freiner l'économie" en donnant la priorité aux intérêts des géants américains de la technologie .

The Guardian

- Downing Street espère obtenir des accords sur l'acier et les voitures électriques avec l'UE afin d'améliorer les relations économiques post-Brexit.

- Vodafone VOD.L a incité son personnel de sécurité à augmenter les "récupérations" imposées à ses propres franchisés, dans le cadre d'un programme qui a conduit le groupe de télécommunications à infliger des amendes de plusieurs millions de livres à ses propres commerçants pour des erreurs administratives apparemment mineures.

The Telegraph

- La nouvelle directrice générale de BP BP.L Meg O'Neill se prépare à une confrontation avec certains investisseurs alors qu'elle pousse la major pétrolière à donner la priorité aux combustibles fossiles.

- Le MI5 agit rapidement pour renforcer les cyberdéfenses des entreprises britanniques les plus importantes, dans un contexte de menace croissante de piratage informatique due à une nouvelle vague d'intelligence artificielle.

Sky News

- Les patrons des plus grandes banques britanniques , dont Barclays BARC.L , HSBC HSBA.L , Lloyds Banking Group

LLOY.L , Natwest Group NWG.L et Santander UK SANS_pa.L , ont été convoqués pour des entretiens avec la chancelière Reeves cette semaine, alors qu'elle est confrontée à l'aggravation des retombées économiques de la guerre en Iran.