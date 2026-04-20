Hong Kong: des habitants retrouvent leur logement après l'incendie qui a fait 168 morts

Sur cette photographie non datée diffusée le 20 avril 2026 par le bureau du secrétaire en chef adjoint pour l'administration de Hong Kong figurent les restes d'un immeuble d'appartement de Wang Fuk Court endommagé dans un incendie en novembre ( Office of Hong Kong's Deputy Chief Secretary for Administration / Handout )

Des milliers d'habitants de Hong Kong qui ont perdu leur logement dans un gigantesque incendie l'an dernier commencent à revenir depuis lundi pour la première fois sur place, afin de récupérer ce qu'il reste de leurs affaires.

L'incendie, le plus meurtrier qu'ait connu cette région administrative spéciale de la Chine depuis des décennies, avait fait 168 morts et ravagé sept des huit immeubles d'habitation du complexe Wang Fuk Court en novembre.

Environ 6.000 résidents disposent dorénavant de créneaux de trois heures pour entrer dans leurs logements et récupérer leurs affaires. Avec 1.700 appartements à inspecter, les autorités espèrent que le processus, débuté lundi, sera achevé début mai.

Les autorités leur ont conseillé de se préparer mentalement, et donné pour consigne de revêtir masque, casque et gants.

Steven Chong (gauche), un habitant de Wang Fuk Court, quitte son ancien immeuble avec des objets récupérés de son logement, le 20 avril 2026 à Hong Kong ( AFP / Peter PARKS )

Steven Chong a récupéré dans son appartement un ordinateur contenant des photos de famille, a-t-il raconté à des journalistes. L'homme a aussi pris le temps de faire ses adieux à son chat, décédé dans l'incendie.

"Je ne sais pas où il est mort mais je suis allé à l'endroit où il aimait habituellement dormir et lui ai dit de se réincarner rapidement", a dit M. Chong, 50 ans.

"C'était étrange, il y a beaucoup de choses que j'avais arrêté de remarquer quand j'habitais là. En y retournant, c'était comme, +oh, c'est donc comme ça que j'avais décoré l'endroit, j'avais oublié+", a-t-il ajouté.

Un autre habitant, qui n'a pas souhaité communiquer son nom, a déclaré que son logement avait entièrement brûlé.

"Il n'y a rien" à y voir, a-t-il lâché après être revenu de ce qui était autrefois son domicile. "Nous sommes restés un moment pour jeter un coup d'œil, nous avons rendu hommage (à l'appartement) et sommes partis."

D'après les pompiers, plus de 920 logements ont été endommagés et certains complètement détruits par l'incendie.

Des images diffusées par les autorités montrent que les plafonds et les murs de certains appartements se sont effondrés ou ont été noircis par les flammes, et que les intérieurs sont jonchés de débris.

Les secteurs endommagés du complexe résidentiel, dans le district de Tai Po à Hong Kong, ont été bouclés en tant que "zones dangereuses", tandis que des travaux de renforcement ont été effectués là où la structure avait été fragilisée.

- "Temps limité" -

Des résidents du complexe résidentiel de Wang Fuk Court prêts à réintégrer leurs appartements, à Hong Kong, le 20 avril 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Le survivant Harry Leung, l'un des derniers habitants à avoir quitté le complexe le jour de l'incendie, a dit à l'AFP être partagé à l'idée d'y retourner.

Bien qu'il ait hâte de revoir l'appartement où il a passé la majeure partie de sa vie, il affirme être déçu par le temps limité - trois heures - qui lui est accordé.

Les autorités de Hong Kong ont proposé de racheter les appartements à un prix proche de leur valeur de marché avant l'incendie, malgré les dégâts, mais ont indiqué que reconstruire le complexe sur le même site n'était "pas envisageable".

"Je pense qu'il y a en réalité pas mal de gens qui ne veulent pas accepter (l'offre du gouvernement), mais n'ont pas d'autre choix. Ils ont été forcés de l'accepter", a déclaré M. Leung à l'AFP.

"Si j'avais le choix, je ne voudrais vraiment pas partir" de Wang Fuk Court, a-t-il ajouté.

Betty Ho, qui prévoit de retourner en mai dans l'appartement où elle a vécu plus de 30 ans, a déclaré à l'AFP que ce qu'elle souhaite le plus récupérer, ce sont les albums photo de son enfance.

Un balayeur devant les tours sinistrées du complexe résidentiel de complexe résidentiel de Wang Fuk Court à Hong Kong, le 20 avril 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Les "biens de toute une vie" de sa famille se trouvent dans cet immeuble, a-t-elle indiqué.

Après l'incendie - le plus meurtrier dans un complexe résidentiel au monde depuis 1980 - Mme Ho a été relogée dans des hébergements temporaires mis en place pour les résidents de Wang Fuk Court à proximité du site.

Pour l'instant, elle est autorisée à y rester jusqu'à la fin de l'année, mais elle a confié à l'AFP se sentir anxieuse et démunie face à l'incertitude concernant son futur logement.

"Serons-nous expulsés?" a-t-elle demandé. "Où vais-je trouver un endroit où vivre?"