British Business - 18 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

* Le Président américain Donald Trump a déclaré mardi que la plupart de ses alliés de l'OTAN avaient informé les États-Unis qu'ils ne voulaient pas s'impliquer dans l'opération militaire du pays en Iran, une décision qu'il a qualifiée d'"erreur très stupide".

* Le géant minier BHP Group BHP.AX a promu mercredi son cadre supérieur Brandon Craig au poste de directeur général , succédant ainsi à Mike Henry, qui se retirera après plus de six ans à la barre, alors que l'industrie subit un changement de génération dans un contexte de ruée vers le cuivre.

The Guardian

* Les autorités britanniques se préparent à une éventuelle action en justice contre Roman Abramovitch, qui n'a pas respecté la date limite pour débloquer les 2,4 milliards d'euros issus de la vente du club de football de Chelsea.

The Telegraph

* La ministre britannique des Finances Rachel Reeves a déclaré mardi que la Grande-Bretagne était prête à s'aligner sur de nombreuses règles commerciales de l'Union européenne pour générer une croissance économique désespérément nécessaire, exhortant le bloc à abaisser les barrières commerciales post-Brexit.

* Les électeurs vont perdre le contrôle de l'avenir de la BBC après que la ministre de la Culture Lisa Nandy a confirmé que la limite de 10 ans de la Charte du radiodiffuseur sera supprimée.

Sky News

* Le magnat de l'hôtellerie Richard Caring serait sur le point de vendre la majeure partie de son empire hôtelier londonien, y compris la chaîne de restaurants Ivy et le club pour membres Annabel's, pour plus d'un milliard de livres (1,34 milliard de dollars).

(1 $ = 0,7489 livre)