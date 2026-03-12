British Business - 12 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le dernier chasseur de mines britannique dans le Golfe, le HMS Middleton, a été remorqué à Portsmouth quelques jours avant le déclenchement de la guerre en Iran, laissant la Royal Navy sans présence humaine de déminage au Moyen-Orient pour la première fois en près de 50 ans.

- Sir Keir Starmer a fait savoir qu'il pourrait revenir sur l'augmentation des taxes sur les carburants prévue en septembre, en la plaçant "sous examen", alors que la guerre en Iran fait grimper le prix de l'essence au Royaume-Uni à son plus haut niveau depuis 20 mois et menace de provoquer une nouvelle flambée de l'inflation.

The Guardian

- La Lloyd's of London a repoussé les allégations de "black-out de couverture" au Moyen-Orient, confirmant que si elle continue d'assurer les navires dans le détroit d'Ormuz, les primes de risque de guerre ont grimpé à 1,5 % de la valeur du navire, soit une augmentation de six fois depuis le début du conflit iranien.

- Unite, l'un des plus grands syndicats britanniques, a réduit ses cotisations au parti travailliste de 580 000 livres, une baisse de 40 % déclenchée par un conflit amer qui dure depuis un an entre les travailleurs de la collecte des déchets et le conseil municipal de Birmingham, dirigé par les travaillistes.

The Telegraph

- La Grande-Bretagne s'est jointe à plus de 30 nations pour le plus grand déblocage de réserves pétrolières d'urgence jamais réalisé, débloquant 400 millions de barils de brut pour stabiliser un marché étranglé par la fermeture du détroit d'Ormuz.

- Le fondateur de la banque parallèle Market Financial Solutions (MFS), Paresh Raja , a été accusé d'avoir utilisé un réseau de huit sociétés écrans pour soutirer des fonds à des créanciers sous de faux prétextes, ce qui a contribué à creuser un énorme trou de 1,3 milliard de livres (1,74 milliard de dollars) dans les comptes de l'entreprise.

Sky News

- L'Ofcom et l'ICO ont fixé un délai d'avril pour que les principaux géants de la technologie, dont Meta META.O , TikTok et YouTube, fournissent des preuves de mesures solides de vérification de l'âge et de sécurité des enfants, après que la Chambre des communes a rejeté une interdiction générale des médias sociaux pour les moins de 16 ans.

- Le Comité du Trésor a lancé une enquête multipartite sur "l'équité" du système de prêts étudiants, ciblant spécifiquement les prêts controversés du Plan 2 après que la chancelière Rachel Reeves a annoncé un gel de trois ans des seuils de remboursement à partir de 2027.

(1 $ = 0,7482 livre)