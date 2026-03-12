 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British Business - 12 mars
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 04:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Le dernier chasseur de mines britannique dans le Golfe, le HMS Middleton, a été remorqué à Portsmouth quelques jours avant le déclenchement de la guerre en Iran, laissant la Royal Navy sans présence humaine de déminage au Moyen-Orient pour la première fois en près de 50 ans.

- Sir Keir Starmer a fait savoir qu'il pourrait revenir sur l'augmentation des taxes sur les carburants prévue en septembre, en la plaçant "sous examen", alors que la guerre en Iran fait grimper le prix de l'essence au Royaume-Uni à son plus haut niveau depuis 20 mois et menace de provoquer une nouvelle flambée de l'inflation.

The Guardian

- La Lloyd's of London a repoussé les allégations de "black-out de couverture" au Moyen-Orient, confirmant que si elle continue d'assurer les navires dans le détroit d'Ormuz, les primes de risque de guerre ont grimpé à 1,5 % de la valeur du navire, soit une augmentation de six fois depuis le début du conflit iranien.

- Unite, l'un des plus grands syndicats britanniques, a réduit ses cotisations au parti travailliste de 580 000 livres, une baisse de 40 % déclenchée par un conflit amer qui dure depuis un an entre les travailleurs de la collecte des déchets et le conseil municipal de Birmingham, dirigé par les travaillistes.

The Telegraph

- La Grande-Bretagne s'est jointe à plus de 30 nations pour le plus grand déblocage de réserves pétrolières d'urgence jamais réalisé, débloquant 400 millions de barils de brut pour stabiliser un marché étranglé par la fermeture du détroit d'Ormuz.

- Le fondateur de la banque parallèle Market Financial Solutions (MFS), Paresh Raja , a été accusé d'avoir utilisé un réseau de huit sociétés écrans pour soutirer des fonds à des créanciers sous de faux prétextes, ce qui a contribué à creuser un énorme trou de 1,3 milliard de livres (1,74 milliard de dollars) dans les comptes de l'entreprise.

Sky News

- L'Ofcom et l'ICO ont fixé un délai d'avril pour que les principaux géants de la technologie, dont Meta META.O , TikTok et YouTube, fournissent des preuves de mesures solides de vérification de l'âge et de sécurité des enfants, après que la Chambre des communes a rejeté une interdiction générale des médias sociaux pour les moins de 16 ans.

- Le Comité du Trésor a lancé une enquête multipartite sur "l'équité" du système de prêts étudiants, ciblant spécifiquement les prêts controversés du Plan 2 après que la chancelière Rachel Reeves a annoncé un gel de trois ans des seuils de remboursement à partir de 2027.

(1 $ = 0,7482 livre)

Guerre en Iran

Valeurs associées

ALPHABET-A
308,7000 USD NASDAQ +0,54%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
META PLATFORMS
654,8600 USD NASDAQ +0,12%
Pétrole Brent
100,52 USD Ice Europ +7,36%
Pétrole WTI
94,44 USD Ice Europ +6,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 11/03/2026
    Top 5 IA du 11/03/2026
    information fournie par Libertify 12.03.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Boeing , Elis , Eurazeo , ID Logistics , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Les prix dans une station service de Malaga, en Espagne, le 11 mars 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 12.03.2026 04:58 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, jeudi vers 03H45 GMT, au 13e jour de la guerre au Moyen-Orient: Pétrole: le baril de Brent remonte au-delà de 100 dollars Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial du pétrole, est repassé ... Lire la suite

  • Sur le site d'une frappe israélienne à Beyrouth, au Liban, le 11 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 12.03.2026 04:55 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée jeudi dans son 13e jour: - Attaque contre des réservoirs de pétrole au Bahreïn Le ministère de l'Intérieur du Bahreïn a appelé jeudi les habitants de plusieurs localités à rester chez eux après ... Lire la suite

  • Des accusés au procès de l'attentat du Crocus City Hall en 2020, lors du procès à Moscou, le 4 août 2025 ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Russie: verdict attendu pour les auteurs de l'attaque jihadiste du Crocus City Hall en 2024
    information fournie par AFP 12.03.2026 04:15 

    La justice rend jeudi son verdict à l'encontre des auteurs de l'attaque du Crocus City Hall qui avait fait 150 morts près de Moscou en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans pour lequel 15 hommes encourent la perpétuité. Des hommes armés avaient ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank