Guerre au Moyen-Orient : Amazon, Google, "futures cibles de l'Iran" qui veut frapper "les centres économiques et les banques" dans le Golfe

Dubaï, le 11 mars 2026. ( AFP / FADEL SENNA )

Mercredi 11 mars, le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, annoncé qu'"une agence de la plus vieille banque de mon pays a été bombardée alors qu'elle était pleine d'employés", assurant que les forces armées "se vengeraient de ce crime".

Amazon, Google, Microsoft, futures cibles des Gardiens de la Révolution ? L'armée iranienne a en effet dit mercredi 11 mars vouloir désormais frapper "les centres économiques et les banques" dans le Golfe, tandis que l'agence iranienne Tasnim a cité les géants américains de la tech comme de "futures cibles" de Téhéran. "L'ennemi nous a donné carte blanche pour cibler les centres économiques et banques" appartenant aux Etats-Unis et à Israël dans la région, a déclaré le quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.

Selon les médias locaux, une frappe israélo-américaine a "tué des employés" d'une banque de la capitale qui travaillaient "exceptionnellement" pour préparer le paiement des salaires du mois. "Une agence de la plus vieille banque de mon pays a été bombardée alors qu'elle était pleine d'employés", a dénoncé mercredi le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, assurant sur X que les forces armées "se vengeraient de ce crime". Il n'a pas donné de bilan après cette frappe.

"L'éventail des cibles potentielles de l'Iran s'élargit progressivement"

L'agence iranienne Tasnim a de son côté diffusé sur son canal Telegram une liste de "futures cibles de l'Iran" comprenant des locaux au Moyen-Orient des groupes technologiques américains Amazon, Google, Microsoft, IBM Oracle ou encore Nvidia. "Avec l'expansion de la guerre régionale en une guerre dans les infrastructures, l'éventail des cibles potentielles de l'Iran s'élargit progressivement", écrit l'agence, sans citer de source.

Le géant américain Amazon a annoncé la semaine dernière que deux de ses centres aux Emirats et un autre au Bahreïn avaient été touchés par des attaques de drones iraniennes, poussant certains analystes à s'interroger sur la pertinence d'installer de telles infrastructures dans le Golfe.