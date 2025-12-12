British Business - 12 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Drax Group DRX.L a déclaré qu'il pourrait convertir une partie de sa centrale électrique dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre, en centre de données dès 2027, en utilisant des terrains, des systèmes de refroidissement et des transformateurs autrefois dédiés à la production de charbon. - La fintech néerlandaise Mollie achète son concurrent britannique GoCardless pour 1,05 milliard d'euros (1,23 milliard de dollars), ajoutant à ses services financiers existants une spécialisation dans les paiements bancaires.

The Guardian - Le siège européen de Temu à Dublin a été perquisitionné par les régulateurs de l'UE la semaine dernière en raison d'inquiétudes concernant d'éventuelles subventions de l'État chinois accordées au distributeur en ligne, une filiale du géant chinois du commerce électronique PDD Holdings shop PDD.O .

The Telegraph - L'ancien directeur général d'Entain ENT.L , Kenny Alexander, a accusé un député travailliste et l'autorité britannique de régulation des jeux d'argent de s'être entendus pour bloquer son offre d'achat de l'opérateur de casino 888, alors même que le propriétaire actuel, Evoke EVOK.L , a déclaré qu'il examinait les options possibles, y compris une vente potentielle de l'entreprise.

Sky News - Le propriétaire du Daily Mail, DMGT, est en pourparlers avec NatWest Group NWG.L pour assurer le financement de son offre d'achat du Daily Telegraph d'environ 500 millions de livres (669,50 millions de dollars).

The Independent - La chaîne de restauration rapide Burger King UK prévoit d'ouvrir 30 nouveaux restaurants par an à partir de 2026, même si elle est confrontée à la faiblesse du moral des consommateurs et à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre.

(1 $ = 0,8523 euro) (1 $ = 0,7468 livre)