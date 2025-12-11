British Business - 11 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Ernst & Young (EY) et deux personnes font l'objet d'une enquête pour des manquements à la procédure qui ont conduit à l'émission de rapports d'audit sans autorisation appropriée, a déclaré l'organisme de surveillance comptable britannique.

Le magnat britannique de la distribution Mike Ashley a promis environ 670 millions de livres (890,6 millions de dollars) d'actions de son distributeur de vêtements de sport et de mode Frasers Group Plc FRAS.L en garantie d'un prêt de HSBC, selon des documents déposés.

The Guardian

- Evoke EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et de 888, étudie des options stratégiques, y compris une vente potentielle de la société, quelques semaines après que la hausse des taxes britanniques sur les jeux en ligne et les paris sportifs l'ait contraint à retirer ses perspectives à moyen terme.

The Telegraph

- La chaîne britannique de restauration rapide Leon prévoit de fermer 20 restaurants et de supprimer des emplois après avoir nommé des administrateurs pour mener une restructuration, citant les pressions fiscales britanniques.

Sky News

- La fintech britannique Zilch a obtenu une licence de services de paiement de la part de la Financial Conduct Authority, alors que la société "buy-now-pay-later" envisage des acquisitions en vue d'une introduction en bourse.

- Thames Water, le fournisseur d'eau britannique en difficulté, verra ses revenus réduits de plus de 187 millions de livres (250,15 millions de dollars) après que l'autorité de régulation Ofwat ait imposé une réduction.

The Independent

- Le gouvernement britannique a déclaré que la part des recettes provenant de la vente de nouveaux médicaments que les entreprises pharmaceutiques doivent reverser au Service national de santé de l'Angleterre diminuerait en 2026 à la suite d'un accord tarifaire avec les États-Unis.

(1 $ = 0,7476 livre)