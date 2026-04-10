British Business - 10 avril

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

* Le plan de plusieurs milliards de livres du gouvernement visant à faire de la Grande-Bretagne une "superpuissance" de l'intelligence artificielle a été mis à mal jeudi lorsque OpenAI

MSFT.O a arrêté son projet de centre de données Stargate UK, citant les coûts élevés de l'énergie et l'environnement réglementaire de la Grande-Bretagne.

* Le gouvernement britannique cherche à promouvoir un avenir de fabrication de véhicules sans émissions en Grande-Bretagne avec 700 millions de livres (939,61 millions de dollars) de subventions et de soutien du contribuable, dont 380 millions de livres (510,07 millions de dollars) pour la nouvelle usine de production de batteries de Jaguar Land Rover dans le Somerset.

The Guardian

* British Airways proposera un programme réduit de vols vers le Moyen-Orient lorsqu'elle reprendra ses services en juillet, et utilisera ses avions pour effectuer davantage de vols directs vers l'Inde et le Kenya.

The Telegraph

* Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il en avait "marre" de Donald Trump et a semblé le comparer à Vladimir Poutine.

Sky News

* Rolls-Royce Holdings RR.L a obtenu le soutien crucial des conseillers en procuration pour des propositions qui pourraient permettre à son directeur général de gagner plus de 18 millions de livres (24,16 millions de dollars) par an.

(1 $ = 0,7450 livre)