 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

British American Tobacco annonce 5.500 suppressions de postes dans le monde
information fournie par AFP 29/06/2026 à 11:43

Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5.500 postes dans le monde ( AFP / Isabel Infantes )

Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5.500 postes dans le monde ( AFP / Isabel Infantes )

Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5.500 postes dans le monde dans le cadre d'un "programme de transformation" qui doit permettre d'économiser 600 millions de livres (695 millions d'euros) d'ici 2028.

"D'ici la fin de l'année, nous prévoyons que ces changements auront conduit à une réduction d'environ 5.500 postes à l'échelle mondiale", écrit dans un communiqué l'entreprise, ajoutant qu'"environ 3.500 postes" ont par ailleurs "été transférés vers des partenaires stratégiques".

Cette restructuration affecte donc au total 9.000 salariés, soit environ 20% des 47.000 employés de BAT, qui possède notamment les cigarettes Lucky Strike et Dunhill.

Baptisé Fit2Win, le plan de l'entreprise, lancé en 2025, vise à la rendre "plus agile, disciplinée en matière de coûts et innovante", selon le communiqué.

Avec ce programme, elle entend nouer "des partenariats plus étroits avec des entreprises de premier plan dans les domaines des technologies et des services aux entreprises, tout en rationalisant ses activités", est-il ajouté.

"British American Tobacco est la dernière entreprise en date à intensifier l'usage de la technologie pour aider son activité", souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"L'ampleur de ces réductions est révélatrice de l'époque et cette tendance est préoccupante pour la santé du marché du travail", ajoute-t-il.

Reconnaissant que ces changements "touchent de nombreux collègues", le directeur général de BAT, Tadeu Marroco, explique dans le communiqué vouloir "les accompagner dans cette transition avec attention et respect", insistant sur son ambition de créer une entreprise "plus simple et plus rapide".

Le titre perdait environ 1,70% lundi en milieu de matinée à la Bourse de Londres.

Valeurs associées

BRIT. AMERICAN TOBACCO
4 672,000 GBX LSE -1,66%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
LSE GROUP
8 071,000 GBX LSE +0,11%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.06.2026 11:48 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,72% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

  • STEF : Une consolidation vers les supports est probable
    STEF : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.06.2026 11:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : Sous les résistances, une consolidation est probable
    TIKEHAU CAPITAL : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 29.06.2026 11:39 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Secouristes et bénévoles recherchent des survivants à La Guaira, dans l’État de La Guaira, au Venezuela, le 28 juin 2026, à la suite de deux séismes ( POOL / Miguel MEDINA )
    Séismes au Venezuela: peu d'espoirs de retrouver des survivants, la grogne monte
    information fournie par AFP 29.06.2026 11:37 

    Les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent au Venezuela lundi et la frustration augmente face à une mobilisation jugée insuffisante, après le double séisme qui a tué au moins 1.450 personnes et fait des dizaines de milliers de disparus. Des images de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,52 +7,27%
Pétrole Brent
72,91 -2,58%
CAC 40
8 350,45 -0,41%
SOITEC
120,45 +5,33%
HAFFNER ENERGY
0,234 +7,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank