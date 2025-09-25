Bristol Myers vend son médicament contre le psoriasis avec une remise de plus de 80 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé jeudi qu'il vend son médicament contre le psoriasis Sotyktu directement aux patients qui paient comptant, avec une remise de plus de 80 % par rapport au prix catalogue du médicament.
Bristol commencera à vendre le médicament par l'intermédiaire de sa plateforme BMS Patient Connect à partir de janvier, a déclaré le fabricant de médicaments.
Sotyktu est approuvé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez les adultes.
