Une opération d'ingérence russe accusant Macron de liens avec Epstein détectée, selon des source

Le président français Macron au palais de l'Élysée à Paris

Les autorités françaises ont détecté une attaque informationnelle russe ciblant le président Emmanuel ‍Macron, accusé d'être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein, a-t-on appris vendredi de source gouvernementale.

Le service de vigilance et de protection ‌contre les ingérences numériques étrangères (VIGINUM) a identifié une nouvelle opération informationnelle imputée au réseau russe Storm-1516, indique cette source.

Elle ​repose sur la création d'un site internet usurpant l'identité ⁠du site France Soir sur lequel il a été publié mercredi 4 février un article accusant Emmanuel ⁠Macron d'implications auprès ‍de Jeffrey Epstein, le financier américain pédocriminel décédé ⁠en 2019. L'article a ensuite été relayé via une vidéo diffusée sur le réseau social X.

Sur le même réseau, le ​compte "French response", géré par le ministère français des Affaires étrangères, a démenti par deux fois jeudi ces allégations.

La publication par le ⁠département de la Justice américain de millions de ​documents liés au dossier Epstein a mis au ​jour des liens - ​ténus ou étroits - entre l'homme d'affaires et de nombreuses personnalités dans ​le monde, notamment l'actuel ⁠président des Etats-Unis Donald Trump, l'ancien président Bill Clinton, le cofondateur de Microsoft Bill Gates, ou encore le prince Andrew et l'ex-ambassadeur Peter Mandelson au Royaume-Uni.

En France, l'ancien ministre de la Culture ‌Jack Lang est appelé à la démission de la présidence de l'Institut du monde arabe pour sa proximité passée avec le pédocriminel révélée par la publication d'une nouvelle salve de documents la semaine dernière.

(Reportage John Irish, version française Blandine Hénault, édité ‌par Sophie Louet)