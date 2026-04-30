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Bristol Myers Squibb confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:18

Le laboratoire américain a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3%, à 11,5 milliards de dollars, sur les trois premiers mois de l'année. Hors effet de change, les revenus sont en hausse de 1%.

Parallèlement, le bénéfice par action s'élève à 1,31 dollar, et en non-GAAP il est à 1,58 dollar, contre respectivement à 1,20 et 1,80 dollar un an plus tôt.

Pour l'ensemble de l'exercice, Bristol Myers Squibb a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels. Les revenus sont attendus entre 46 et 47,5 milliards de dollars, la marge brute entre 69 et 70%, les dépenses d'exploitation autour de 16,3 milliards de dollars et le bénéfice par action dilué devrait se situer entre 6,05 et 6,35 dollars.

Pour Christopher Boerner, président du conseil d'administration de BMS : "nous prenons un bon départ en 2026, avec des résultats au premier trimestre qui reflètent une dynamique soutenue sur l'ensemble de notre Portefeuille de Croissance et une exécution disciplinée dans toutes nos activités. Avec de multiples publications de données pivots et d'opportunités à venir, nous restons concentrés sur l'avancement de notre pipeline différencié et sur la transformation de ces progrès en résultats significatifs pour les patients et nos actionnaires".

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