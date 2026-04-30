Bristol Myers Squibb confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:18
Parallèlement, le bénéfice par action s'élève à 1,31 dollar, et en non-GAAP il est à 1,58 dollar, contre respectivement à 1,20 et 1,80 dollar un an plus tôt.
Pour l'ensemble de l'exercice, Bristol Myers Squibb a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels. Les revenus sont attendus entre 46 et 47,5 milliards de dollars, la marge brute entre 69 et 70%, les dépenses d'exploitation autour de 16,3 milliards de dollars et le bénéfice par action dilué devrait se situer entre 6,05 et 6,35 dollars.
Pour Christopher Boerner, président du conseil d'administration de BMS : "nous prenons un bon départ en 2026, avec des résultats au premier trimestre qui reflètent une dynamique soutenue sur l'ensemble de notre Portefeuille de Croissance et une exécution disciplinée dans toutes nos activités. Avec de multiples publications de données pivots et d'opportunités à venir, nous restons concentrés sur l'avancement de notre pipeline différencié et sur la transformation de ces progrès en résultats significatifs pour les patients et nos actionnaires".
Valeurs associées
|60,415 USD
|NYSE
|+4,89%
A lire aussi
-
Les militants propalestiniens de la "flottille pour Gaza" arrêtés au large de la Crète par l'armée israélienne vont finalement être conduits en Grèce plutôt qu'en Israël, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères israélien. Les autorités avaient d'abord ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à "sévère", évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille dans le nord de Londres et une hausse de la "menace islamiste et d’extrême droite". "Aujourd'hui, le niveau national ... Lire la suite
-
Mali: blocus jihadiste sur la capitale Bamako, hommage sous haute sécurité au ministre de la Défense tué
Les jihadistes du JNIM ont commencé jeudi à imposer un blocus routier sur la capitale malienne Bamako où un hommage sous haute sécurité a été rendu au ministre de la Défense, Sadio Camara, tué dans les attaques pendant le weekend contre des positions stratégiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer