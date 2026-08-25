Bristol Myers met fin à son accord sur un médicament contre le cancer du sang conclu avec le fabricant de thérapies cellulaires Cellares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bristol Myers Squibb BMY.N a mis fin à son partenariat avec la start-up de thérapie cellulaire Cellares, qui visait à développer la production de son traitement personnalisé contre les cancers du sang, a déclaré mardi un porte-parole de la société à Reuters .

Bristol Myers a estimé que la plateforme de fabrication de thérapies cellulaires de Cellares, Cell Shuttle, ne répondait pas aux exigences nécessaires à la production à l’échelle commerciale de son traitement CAR-T, Breyanzi, a précisé le porte-parole. Cellares n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Cette évolution met en évidence les défis liés à la fabrication des traitements CAR-T, une forme personnalisée de traitement contre le cancer qui a transformé la prise en charge de certains patients atteints de cancers du sang, mais dont la production reste complexe et coûteuse.

Breyanzi, dont l' autorisation a été approuvée pour la première fois par la FDA américaine en 2021, est utilisé pour traiter les lymphomes et d’autres cancers du sang. Il a généré 1,36 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d’affaires en 2025.

Endpoints News a été le premier à annoncer cette nouvelle plus tôt dans la journée.

Fabian Gerlinghaus, directeur général de Cellares, avait révélé la perte d’un « important client pharmaceutique » dans une publication sur LinkedIn ce week-end, ajoutant que cela obligerait l’entreprise à « redimensionner » ses effectifs.

La start-up n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ces licenciements.

Les deux sociétés avaient signé en 2024 un accord d’une valeur maximale de 380 millions de dollars , aux termes duquel Bristol Myers se réservait des capacités de production aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon pour les thérapies CAR-T.

La décision de Bristol Myers ne concerne que le Breyanzi et son procédé de fabrication approuvé ."

Les thérapies CAR-T consistent à prélever les cellules immunitaires d’un patient, à les reprogrammer en laboratoire pour lutter contre le cancer, puis à les réinjecter dans l’organisme.