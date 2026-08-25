 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bristol Myers met fin à son accord sur un médicament contre le cancer du sang conclu avec le fabricant de thérapies cellulaires Cellares
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 18:53
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bristol Myers Squibb BMY.N a mis fin à son partenariat avec la start-up de thérapie cellulaire Cellares, qui visait à développer la production de son traitement personnalisé contre les cancers du sang, a déclaré mardi un porte-parole de la société à Reuters .

Bristol Myers a estimé que la plateforme de fabrication de thérapies cellulaires de Cellares, Cell Shuttle, ne répondait pas aux exigences nécessaires à la production à l’échelle commerciale de son traitement CAR-T, Breyanzi, a précisé le porte-parole. Cellares n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Cette évolution met en évidence les défis liés à la fabrication des traitements CAR-T, une forme personnalisée de traitement contre le cancer qui a transformé la prise en charge de certains patients atteints de cancers du sang, mais dont la production reste complexe et coûteuse.

Breyanzi, dont l' autorisation a été approuvée pour la première fois par la FDA américaine en 2021, est utilisé pour traiter les lymphomes et d’autres cancers du sang. Il a généré 1,36 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars de chiffre d’affaires en 2025.

Endpoints News a été le premier à annoncer cette nouvelle plus tôt dans la journée.

Fabian Gerlinghaus, directeur général de Cellares, avait révélé la perte d’un « important client pharmaceutique » dans une publication sur LinkedIn ce week-end, ajoutant que cela obligerait l’entreprise à « redimensionner » ses effectifs.

La start-up n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ces licenciements.

Les deux sociétés avaient signé en 2024 un accord d’une valeur maximale de 380 millions de dollars , aux termes duquel Bristol Myers se réservait des capacités de production aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon pour les thérapies CAR-T.

La décision de Bristol Myers ne concerne que le Breyanzi et son procédé de fabrication approuvé ."

Les thérapies CAR-T consistent à prélever les cellules immunitaires d’un patient, à les reprogrammer en laboratoire pour lutter contre le cancer, puis à les réinjecter dans l’organisme.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
67,705 USD NYSE +0,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 439,2 -0,16%
Pétrole Brent
88,53 -3,77%
BIOPHYTIS
0,08 +1,01%
ATON
0,0198 +16,47%
2CRSI
27,56 +4,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank