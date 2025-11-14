Bristol Myers et J&J interrompent l'essai d'un médicament pour le cœur après un examen intermédiaire

Bristol Myers Squibb BMY.N et Johnson & Johnson JNJ.N ont annoncé vendredi qu'ils mettaient fin à un essai de phase avancée de leur médicament expérimental contre les caillots sanguins chez les patients victimes d'une crise cardiaque, après qu'un examen indépendant a révélé que l'étude n'atteindrait probablement pas son objectif principal.

L'essai visait à déterminer si le médicament, le milvexian, pouvait prévenir de nouveaux problèmes cardiaques chez les patients ayant récemment souffert d'un syndrome coronarien aigu, une affection qui survient lorsque le flux sanguin vers le cœur est soudainement bloqué, généralement par un caillot.

Les actions de Bristol Myers ont chuté de 5 % avant la mise sur le marché, tandis que celles de J&J ont légèrement reculé.

La décision fait suite à une analyse intermédiaire planifiée par le comité de surveillance de l'essai, qui a déterminé que le médicament ne devrait pas présenter d'avantage lorsqu'il est ajouté à un traitement antiplaquettaire standard. Ces médicaments, tels que l'aspirine ou le clopidogrel, empêchent les plaquettes de s'agglutiner et de former des caillots.

Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié, ont déclaré les entreprises.

Milvexian appartient à une nouvelle classe d'anticoagulants qui agissent en bloquant une protéine appelée facteur XIa. Il est conçu pour prévenir la formation de caillots sanguins dangereux tout en évitant les risques de saignement qui limitent les traitements actuels.

Bristol Myers Squibb et Johnson & Johnson ont commencé à collaborer en 2018 pour co-développer et commercialiser le milvexian.

Deux autres essais de phase avancée du milvexian, l'un dans la fibrillation auriculaire et l'autre pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux à répétition, se poursuivent et les résultats sont attendus en 2026.