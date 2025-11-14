Bristol Myers et J&J interrompent l'essai d'un médicament contre la coagulation sanguine après un examen intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 6)

Bristol Myers Squibb BMY.N et Johnson & Johnson JNJ.N ont interrompu un important essai de phase avancée de leur médicament expérimental contre la formation de caillots sanguins, après qu'un examen indépendant a révélé qu'il était peu probable que l'étude atteigne son objectif principal chez les patients souffrant d'un type de maladie cardiaque.

La décision, annoncée vendredi, fait suite à une analyse intermédiaire planifiée par le comité de surveillance de l'essai, qui a déterminé que le médicament, le milvexian, ne devrait pas présenter d'avantages lorsqu'il est ajouté au traitement antiplaquettaire standard, qui empêche les plaquettes de s'agglutiner et de former des caillots.

Les actions de Bristol Myers ont chuté de 3,7 %, tandis que celles de J&J ont légèrement reculé.

La mise à jour est négative pour les actions de Bristol, alors que la société cherche à reprendre pied après une série de déceptions cliniques récentes, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

L'étude de phase avancée testait si le milvexian pouvait prévenir des problèmes cardiaques répétés chez les patients ayant récemment souffert d'un syndrome coronarien aigu, une condition qui survient lorsque le flux sanguin vers le cœur est soudainement bloqué, généralement par un caillot.

La décision d'interrompre l'étude supprime probablement l'opportunité du milvexian dans le syndrome coronarien aigu, un marché que Bristol avait précédemment estimé à environ 2 millions de patients aux États-Unis et dans l'Union européenne, a déclaré M. Seigerman.

Bristol Myers et J&J ont commencé à collaborer en 2018 pour co-développer et commercialiser le milvexian, qui appartient à une nouvelle classe d'anticoagulants qui agissent en bloquant une protéine appelée facteur XIa.

Le médicament est conçu pour prévenir les caillots sanguins dangereux tout en évitant les risques de saignement qui limitent les traitements actuels.

Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié, ont déclaré les entreprises.

Les sociétés ont toutefois déclaré qu'elles restaient optimistes quant à l'utilisation du milvexian à d'autres fins. Deux autres études de phase avancée testant le médicament, l'une sur la fibrillation auriculaire et l'autre sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux à répétition, se poursuivent et les résultats sont attendus en 2026.