Bristol Myers conclut un accord de 239 millions de dollars concernant des médicaments contre le psoriasis et la sclérose en plaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de Bristol Myers, les détails du règlement, paragraphes 3, 5) par Jonathan Stempel

Bristol Myers Squibb BMY.N a conclu un accord de 239 millions de dollars pour répondre aux plaintes d'anciens actionnaires de Celgene qui avaient été trompés sur les perspectives du médicament Otezla contre le psoriasis et du traitement de la sclérose en plaques connu aujourd'hui sous le nom de Zeposia.

Un règlement préliminaire de l'action collective, vieille de 7 ans et demi, a été déposé mardi soir auprès du tribunal fédéral de Newark, dans le New Jersey, et nécessite l'approbation d'un juge.

Les anciens actionnaires pourraient recevoir environ 159,3 millions de dollars après déduction des frais de justice et des coûts, selon les documents du tribunal.

Bristol Myers a acheté Celgene pour 80,3 milliards de dollars en espèces et en actions en novembre 2019.

Dans un communiqué publié mercredi, Bristol Myers a déclaré qu'elle était heureuse de ce règlement et qu'elle pouvait ainsi continuer à se concentrer sur le développement de médicaments pour aider les patients à lutter contre les maladies.

Celgene a été accusée d'avoir surestimé le potentiel de revenus de l'Otezla et de l'ozanimod, le nom générique du Zeposia, alors qu'elle se préparait à la perte éventuelle de la protection par brevet de son médicament phare contre le myélome multiple, le Revlimid.

La société et deux de ses dirigeants auraient ignoré les avertissements internes selon lesquels l'Otezla générerait moins de revenus que ce qui avait été promis aux investisseurs, et que la Food and Drug Administration américaine n'approuverait pas l'ozanimod en l'absence des données d'étude requises.

Les fausses déclarations présumées de Celgene ont gonflé le cours de son action, entraînant des milliards de dollars de pertes pour les actionnaires après la révélation de la vérité, selon le procès.

Tous les défendeurs ont nié avoir commis des actes répréhensibles et ont conclu un accord afin d'éviter l'incertitude et le coût d'un nouveau procès.

Amgen AMGN.O a acheté Otezla à Celgene pour 13,4 milliards de dollars en espèces en 2019.

La classe est dirigée par le fonds de pension suédois AMF Tjanstepension AB et comprend les anciens actionnaires de Celgene entre le 27 avril 2017 et le 27 avril 2018.

Matthew Mustokoff, avocat des actionnaires, a déclaré qu'ils étaient satisfaits du règlement.

Celgene était basée à Summit, dans le New Jersey, et Bristol Myers est basée à Princeton, dans le New Jersey.

Les avocats des actionnaires prévoient de demander jusqu'à 30 % du montant du règlement, soit environ 71,7 millions de dollars, pour couvrir leurs frais de justice.

L'affaire est In re Celgene Corp Securities Litigation, U.S. District Court, District of New Jersey, No. 18-04772.