Bristol Myers chute après avoir interrompu l'essai d'un médicament pour le cœur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 novembre -

** Les actions du fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N chutent de 6,1 % à 45,64 $ avant la mise sur le marché

** BMY et Johnson & Johnson JNJ.N annoncent l'arrêt d'un essai de phase tardive de leur anticoagulant expérimental, le milvexian, pour les patients se remettant d'une crise cardiaque, après qu'un examen indépendant a conclu qu'il est peu probable que l'étude atteigne son objectif principal

** Le syndrome coronarien est une affection qui comprend les crises cardiaques et les douleurs thoraciques instables

** Pas de nouvelles préoccupations en matière de sécurité; le profil de sécurité du médicament est conforme aux études précédentes, indique la société.

** La société déclare que deux autres études majeures sur le milvexian pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et le rythme cardiaque irrégulier vont se poursuivre; les résultats sont attendus en 2026

** Le syndrome coronarien aigu touche plus de 7 millions de personnes dans le monde chaque année et augmente le risque de crises cardiaques répétées, d'accidents vasculaires cérébraux et de décès – indique la société.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14% depuis le début de l'année