Brinks acquiert NCR Atleos pour 6,6 milliards de dollars

Brinks Co BCO.N a déclaré jeudi qu'elle allait acquérir NCR Atleos NATL.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 6,6 milliards de dollars, dette comprise, ce qui a fait chuter les actions du fournisseur de solutions numériques pour la vente au détail de 11,1 % dans les échanges après les heures de bureau, à 120,50 dollars.

NCR Atleos fournit des solutions d'efficacité opérationnelle aux institutions financières et aux détaillants, ainsi que des expériences de libre-service financier numérique pour les consommateurs.

Brinks acquerra chaque action en circulation de NCR Atleos pour 30 dollars en espèces et 0,1574 action de son capital social.

La valeur implicite de 50,40 $ de la contrepartie de la fusion par action représente une prime d'environ 20,4 % par rapport au cours de clôture de l'action de NCR Atleos le 26 février 2026.

L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027.

Mark Eubanks, directeur général de Brinks, et Kurt McMaken, directeur financier, seront nommés aux mêmes fonctions dans l'entreprise combinée.

Sidley Austin est le conseiller juridique de Brinks pour la transaction.

Brinks a également prévu un bénéfice ajusté par action pour le premier trimestre de 1,50 à 1,90 $, dont le point médian est en ligne avec les estimations des analystes de 1,7 $, selon les données compilées par LSEG.