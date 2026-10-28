Brinker en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et publié des résultats encourageants

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28 octobre - ** Les actions de la chaîne de restauration décontractée Brinker International EAT.N progressent de 5,7 % à 207,80 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2027 à une fourchette comprise entre 13,30 et 13,90 dollars, contre une fourchette précédente de 12,60 à 13,40 dollars

** La société table sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 6,23 et 6,33 milliards de dollars, en hausse par rapport aux prévisions antérieures de 6,15 à 6,27 milliards de dollars

** La société publie un chiffre d’affaires et un BPA ajusté de 1,48 milliard de dollars et 2,77 dollars respectivement pour le premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,46 milliard de dollars et 2,45 dollars — données LSEG

** Ces résultats encourageants s’expliquent par une offre de valeur leader du secteur, un marketing efficace et des investissements continus qui attirent de nouveaux clients et fidélisent la clientèle existante — Kevin Hochman, directeur général

** Sur 23 courtiers, 20 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et 3 "conserver"; le cours-cible médian s’établit à 275 dollars — données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 37,1 % depuis le début de l’année