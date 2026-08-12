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Brinker en hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 14:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - * L'action de la chaîne de restauration décontractée Brinker International EAT.N affiche une hausse d'environ 2 % à 225 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations, grâce à la poursuite de ses investissements dans la qualité des produits, l’innovation des menus et le marketing visant à attirer de nouveaux clients

** La société table sur un BPA ajusté compris entre 12,60 et 13,40 dollars, soit un niveau supérieur aux estimations de 12,52 dollars — selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d’affaires annuel total compris entre 6,15 milliards et 6,27 milliards de dollars, dont la valeur médiane est largement supérieure aux estimations des analystes, qui s’élèvent à 6,14 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires total du quatrième trimestre, à 1,54 milliard de dollars, est légèrement supérieur aux estimations des analystes (1,53 milliard de dollars), grâce à une forte fréquentation

** Le résultat net du quatrième trimestre a progressé de 22,5 % pour s’établir à 131,1 millions de dollars, manquant toutefois les prévisions de 135,5 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 54 % depuis le début de l'année

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