Brighthouse Financial progresse après l'opération de privatisation de 4,1 milliards de dollars par Aquarian

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 novembre - ** Les actions de l'assureur-vie Brighthouse Financial BHF.O augmentent de 26 % pour atteindre 65,25 $ dans les transactions de pré-marché
** Aquarian Capital va privatiser Brighthouse dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars
** Aquarian paiera 70 dollars par action de Brighthouse, ce qui représente une prime de 37 % par rapport à son cours de clôture du 27 janvier, un jour avant que des rapports n'indiquent que la société s'était mise en vente
** Soutenue par Mubadala d'Abu Dhabi et RedBird Capital Partners, Aquarian se concentre sur l'assurance et la gestion d'actifs
** Parmi les 10 analystes qui couvrent BHF, la note moyenne est "hold"; PT médian à $53
** L'action BHF a augmenté de ~7,83% depuis le début de l'année, à la dernière clôture
