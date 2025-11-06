 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 009,99
-0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Brighthouse Financial progresse après l'opération de privatisation de 4,1 milliards de dollars par Aquarian
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de l'assureur-vie Brighthouse Financial BHF.O augmentent de 26 % pour atteindre 65,25 $ dans les transactions de pré-marché

** Aquarian Capital va privatiser Brighthouse dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars

** Aquarian paiera 70 dollars par action de Brighthouse, ce qui représente une prime de 37 % par rapport à son cours de clôture du 27 janvier, un jour avant que des rapports n'indiquent que la société s'était mise en vente

** Soutenue par Mubadala d'Abu Dhabi et RedBird Capital Partners, Aquarian se concentre sur l'assurance et la gestion d'actifs

** Parmi les 10 analystes qui couvrent BHF, la note moyenne est "hold"; PT médian à $53

** L'action BHF a augmenté de ~7,83% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

BRIGHTHS FINC
51,8000 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

  • Philippines: une commune recouverte de boue après le passage du typhon meurtrier Kalmaegi
    Philippines: une commune recouverte de boue après le passage du typhon meurtrier Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:00 

    "Besoin d'aide": au milieu d'habitations endommagées et de rue couverte de boue, un panneau de fortune témoigne de la détresse des habitants d'une commune près de la Cebu, dans le centre des Philippines, après le passage du typhon Kalmaegi, qui a balayé le pays, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank