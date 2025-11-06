Brighthouse Financial progresse après l'opération de privatisation de 4,1 milliards de dollars par Aquarian

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de l'assureur-vie Brighthouse Financial BHF.O augmentent de 26 % pour atteindre 65,25 $ dans les transactions de pré-marché

** Aquarian Capital va privatiser Brighthouse dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars

** Aquarian paiera 70 dollars par action de Brighthouse, ce qui représente une prime de 37 % par rapport à son cours de clôture du 27 janvier, un jour avant que des rapports n'indiquent que la société s'était mise en vente

** Soutenue par Mubadala d'Abu Dhabi et RedBird Capital Partners, Aquarian se concentre sur l'assurance et la gestion d'actifs

** Parmi les 10 analystes qui couvrent BHF, la note moyenne est "hold"; PT médian à $53

** L'action BHF a augmenté de ~7,83% depuis le début de l'année, à la dernière clôture