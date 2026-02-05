 Aller au contenu principal
La valeur du jour en Europe - Rheinmetall pénalisé par des premières indications jugées "prudentes" pour 2026
information fournie par AOF 05/02/2026 à 10:38

(AOF) - A Francfort, le géant allemand de l'industrie militaire (-7,83% à 1546 euros) accuse le plus fort repli de l'indice Dax sur fond de prévisions plus prudentes qu'espéré par les marchés. La direction de Rheinmetall a confirmé des objectifs conformes aux attentes pour 2025, avec une forte génération de flux de trésorerie disponible exclusivement axée sur le secteur de la défense. En revanche, AlphaValue estime que les premières perspectives pour 2026 sont "prudentes", avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 15 à 16 milliards d'euros et une marge d'EBIT comprise entre 18% et 20%.

"Les analystes tablaient plutôt sur 20% que sur 18%", souligne l'analyste en charge du dossier Saïma Hussain, qui évoque des prévisions "pas exceptionnelles, mais plutôt prudentes".

"Le titre reste confronté à des inquiétudes quant à la pérennité des marges, la croissance restant fortement tributaire des armes et des munitions. Par conséquent, malgré une correction déjà d'environ 4% avant l'appel, nous n'excluons pas une nouvelle baisse à court terme", ajoute-t-elle.

De son côté, Jefferies confirme son conseil acheter sur le titre Rheinmetall, assorti d'un objectif de cours abaissé de 2 170 à 2 060 EUR.

Le broker souligne que la guidance 2026 implique un chiffre d'affaires compris entre 13,2 et 14,1 milliards d'euros (13,2 à 14,1 MdsEUR), soit environ 12% sous le consensus, avec une marge opérationnelle attendue entre 18% et 20%, correspondant à un EBIT de 2,4 à 2,8 milliards d'euros (2,4 à 2,8 MdsEUR), également inférieur aux attentes.

Selon les commentaires de Jefferies, ce décalage s'explique notamment par une montée en puissance plus progressive de certaines activités et par l'intégration partielle de NVL sur dix mois, ainsi que par des retards sur le programme naval F126.

La note met toutefois en avant des perspectives solides en matière de commandes et de génération de trésorerie, avec jusqu'à 80 milliards d'euros (80 MdsEUR) de prises de commandes attendues en 2026 et des acomptes pouvant atteindre 3,75 milliards d'euros (3,75 MdsEUR) sur le contrat Boxer, conduisant le bureau d'analyses à estimer que l'exercice 2026 est désormais "largement dé-risqué".

Enfin, Berenberg confirme aussi son conseil acheter sur le titre Rheinmetall, assorti d'un objectif de cours abaissé de 2 200 à 2 100 EUR. Le broker évoque lui aussi un chiffre d'affaires 12% en dessous du consensus, en raison d'une croissance plus faible qu'anticipé dans l'ensemble des divisions défense, y compris les activités navales.

La note indique toutefois que la visibilité à long terme reste solide, portée par un objectif de prises de commandes pouvant atteindre 80 milliards d'euros (80 MdsEUR) en 2026, dont 67 milliards d'euros (67 MdsEUR) en provenance de contrats de défense allemands, ce qui soutient fortement les flux de trésorerie futurs.

Le broker souligne enfin que la génération de cash devrait être "exceptionnellement forte" en 2026 grâce à des acomptes clients élevés, malgré une révision en baisse des estimations de BPA à moyen terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 537,500 EUR XETRA -8,45%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/02/2026 à 10:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

