La valeur du jour en Europe - Rheinmetall pénalisé par des premières indications jugées "prudentes" pour 2026

(AOF) - A Francfort, le géant allemand de l'industrie militaire (-7,83% à 1546 euros) accuse le plus fort repli de l'indice Dax sur fond de prévisions plus prudentes qu'espéré par les marchés. La direction de Rheinmetall a confirmé des objectifs conformes aux attentes pour 2025, avec une forte génération de flux de trésorerie disponible exclusivement axée sur le secteur de la défense. En revanche, AlphaValue estime que les premières perspectives pour 2026 sont "prudentes", avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 15 à 16 milliards d'euros et une marge d'EBIT comprise entre 18% et 20%.

"Les analystes tablaient plutôt sur 20% que sur 18%", souligne l'analyste en charge du dossier Saïma Hussain, qui évoque des prévisions "pas exceptionnelles, mais plutôt prudentes".

"Le titre reste confronté à des inquiétudes quant à la pérennité des marges, la croissance restant fortement tributaire des armes et des munitions. Par conséquent, malgré une correction déjà d'environ 4% avant l'appel, nous n'excluons pas une nouvelle baisse à court terme", ajoute-t-elle.

De son côté, Jefferies confirme son conseil acheter sur le titre Rheinmetall, assorti d'un objectif de cours abaissé de 2 170 à 2 060 EUR.

Le broker souligne que la guidance 2026 implique un chiffre d'affaires compris entre 13,2 et 14,1 milliards d'euros (13,2 à 14,1 MdsEUR), soit environ 12% sous le consensus, avec une marge opérationnelle attendue entre 18% et 20%, correspondant à un EBIT de 2,4 à 2,8 milliards d'euros (2,4 à 2,8 MdsEUR), également inférieur aux attentes.

Selon les commentaires de Jefferies, ce décalage s'explique notamment par une montée en puissance plus progressive de certaines activités et par l'intégration partielle de NVL sur dix mois, ainsi que par des retards sur le programme naval F126.

La note met toutefois en avant des perspectives solides en matière de commandes et de génération de trésorerie, avec jusqu'à 80 milliards d'euros (80 MdsEUR) de prises de commandes attendues en 2026 et des acomptes pouvant atteindre 3,75 milliards d'euros (3,75 MdsEUR) sur le contrat Boxer, conduisant le bureau d'analyses à estimer que l'exercice 2026 est désormais "largement dé-risqué".

Enfin, Berenberg confirme aussi son conseil acheter sur le titre Rheinmetall, assorti d'un objectif de cours abaissé de 2 200 à 2 100 EUR. Le broker évoque lui aussi un chiffre d'affaires 12% en dessous du consensus, en raison d'une croissance plus faible qu'anticipé dans l'ensemble des divisions défense, y compris les activités navales.

La note indique toutefois que la visibilité à long terme reste solide, portée par un objectif de prises de commandes pouvant atteindre 80 milliards d'euros (80 MdsEUR) en 2026, dont 67 milliards d'euros (67 MdsEUR) en provenance de contrats de défense allemands, ce qui soutient fortement les flux de trésorerie futurs.

Le broker souligne enfin que la génération de cash devrait être "exceptionnellement forte" en 2026 grâce à des acomptes clients élevés, malgré une révision en baisse des estimations de BPA à moyen terme.

