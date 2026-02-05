La Bourse de Paris prudente avant la BCE

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est stable jeudi, prudente avant l'annonce des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne (BCE) en digérant quelques résultats d'entreprises.

Vers 10H20, heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 était à l'équilibre (-0,01%), à 8.261,27 points (-0,89 point par rapport à la clôture de la veille).

"La politique et les commentaires des banques centrales pourraient fournir une orientation plus tard dans la séance, avec les décisions de taux attendues de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE)", a souligné Derren Nathan, responsable de la recherche actions chez Hargreaves Lansdown.

Les investisseurs s'attendent à un maintien des taux, mais le marché sera sensible à tout signal permettant de savoir "s'il y aura de futures baisses des taux et quand", a noté Kathleen Brooks, analyste à XTB.

"Avec le chiffre de l'inflation de la zone euro publié mercredi, à 1,7%, bien en dessous de l'objectif de 2% de la BCE, de plus en plus de voix appellent à une nouvelle baisse des taux d'emprunt. Cela pourrait contribuer à freiner l'ascension de l'euro face au dollar, offrant un soulagement bienvenu aux exportateurs", a expliqué M. Nathan.

La semaine dernière, l'euro a brièvement dépassé 1,20 dollar, un plus haut en quatre ans et demi, avant de redescendre à 1,18 dollar, face à la perspective que Kevin Warsh, partisan d'une politique monétaire stricte, devienne le prochain président de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 10H20, la monnaie unique européenne cédait 0,12% face au billet vert, à 1,1793 dollar pour un euro.

Sur le marché de la dette, le rendement de l'emprunt allemand à dix ans, le Bund, qui fait référence en Europe, s'établissait à 2,87%, contre 2,86% mercredi. Son équivalent français était à 3,46%, après 3,45% la veille.

A la cote parisienne, BNP Paribas était sous le feu des projecteurs, avec une hausse du titre de 3,43% à 94,05 euros, le marché saluant la banque française après la publication de son bénéfice net record en 2025.

Le sidérurgiste ArcelorMittal avançait de 1,54% à 48,27 euros, après qu'il a publié jeudi un bénéfice net de 3,15 milliards de dollars pour 2025, contre 1,34 milliard un an plus tôt, et malgré un léger recul de ses ventes. Le marché retient aussi une amélioration des perspectives du groupe. L'entreprise a dit ses résultats bénéficieraient de mesures protectionnistes de l'Union européenne.

