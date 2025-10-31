Brighthouse Financial bondit après un rapport du FT : Aquarian s'approche d'une opération de privatisation de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de l'assureur-vie Brighthouse Financial BHF.O augmentent de 20,3 % à 54,93 dollars dans les premiers échanges

** Aquarian Holdings est en pourparlers avancés pour racheter l'assureur vie américain Brighthouse Financial dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars , rapporte le Financial Times, ce qui équivaut à 69,98 dollars par action selon les calculs de Reuters

** Reuters avait précédemment rapporté que Aquarian paierait 70 dollars par action; Sixth Street a également exploré l'opération après que les pourparlers se soient refroidis en septembre

** Aquarian, soutenu par Mubadala d'Abu Dhabi et RedBird Capital Partners, se concentre sur l'assurance et la gestion d'actifs

** Brighthouse, Aquarian et Sixth Street n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires

** Parmi les 10 analystes couvrant BHF, la note moyenne est "hold"; PT médian à $53

** L'action BHF a baissé de 4,89 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture