Bridger (Winamp) étoffe son réseau international

Winamp Group annonce la signature de cinq nouveaux accords avec AKM (Autriche), ACUM (Israël), SCD (Chili), MACP (Malaisie) et CASH (Hong Kong) pour sa plateforme de gestion des droits d'auteur Bridger, portant ainsi son réseau international à plus de 35 accords.

Des discussions sont par ailleurs actuellement en cours avec plus de 20 organismes de gestion collective supplémentaires, poursuivant ainsi le développement de l'infrastructure internationale de gestion des droits de Bridger.

"Alors que la plateforme bénéficie déjà d'une large couverture mondiale pour les usages numériques et en ligne, ces nouveaux accords étendent davantage ses capacités de collecte des droits physiques et hors ligne nécessitant une représentation et une collecte locales", souligne Winamp.

Chaque nouvel accord renforce la capacité de Bridger à identifier et à collecter des redevances pour le compte des créateurs sur un nombre croissant de territoires et de catégories de droits, renforçant ainsi la proposition de valeur de la plateforme.

Winamp précise par ailleurs que cette expansion commence désormais à se traduire concrètement en matière de monétisation, Bridger ayant commencé à percevoir les premiers revenus générés par les accords conclus au cours des derniers mois.