Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Discussions à distance après la découverte d'un cas de COVID dans la délégation de l'UE Reuters • 19/11/2020 à 21:17









LONDRES, 19 novembre (Reuters) - Les discussions sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne vont se poursuivre à distance après la découverte d'un cas COVID-19 au sein de la délégation de l'UE, ont annoncé jeudi les négociateurs en chef. "Les équipes continueront leur travail dans le plein respect des directives", écrit Michel Barnier, chef de la délégation européenne, sur Twitter. Après avoir laissé passer la date butoir fixée à la mi-novembre pour conclure un accord, Londres et Bruxelles ont repris leurs négociations lundi. Les deux camps disent toujours vouloir parvenir à un accord avant le 31 décembre, date de la fin de la période de transition qui a suivi la rupture formelle entre le Royaume-Uni et l'UE. Dimanche, le négociateur britannique David Frost, a fait état de "progrès". Plusieurs Etats membres, dont les Pays-Bas, la France, la Belgique et l'Espagne, ont demandé à la Commission européenne de mettre à jour les plans d'urgence en cas de rupture sans accord. (Rama Venkat et Michael Holden, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.