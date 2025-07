L'opérateur boursier Euronext lorgne sur la Bourse d'Athènes

( AFP / XAVIER GALIANA )

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a indiqué mardi être intéressé par l'acquisition de l'opérateur de la Bourse d'Athènes, confirmant des informations parues dans la presse grecque.

"Euronext confirme avoir entamé des discussions avec le conseil d'administration de Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange ("Athex"), l'opérateur boursier grec, en vue d'une éventuelle offre visant l'acquisition de jusqu'à 100 % des actions d'Athex", a affirmé Euronext dans un communiqué de presse.

Dans un communiqué distinct, Athex a confirmé mardi avoir reçu "une proposition de rachat non sollicitée, non contraignante et hautement conditionnelle" de la part d'Euronext. Son conseil d'administration "évalue la proposition d'un point de vue stratégique et financier (...) et répondra en temps voulu", ajoute le groupe, assurant n'avoir pour l'heure "pas entamé de discussions avec Euronext".

Le ministère grec des Finances a quant à lui indiqué "voir d'un oeil très favorable la perspective d'un tel accord", dans un communiqué publié sur son site internet.

"Une éventuelle acquisition de la Bourse d'Athènes par Euronext constituerait un véritable vote de confiance envers la stabilité et le dynamisme de l'économie grecque. Elle marquerait également un renforcement de l'intégration de la Grèce dans l'espace financier européen et renforcerait la confiance des investisseurs internationaux", a développé le ministère.

Avant de faire une offre officielle, Euronext précise qu'une "due diligence", soit un ensemble de vérifications concernant Athex, doit être réalisée.

Si le processus aboutissait, l'acquisition se ferait au travers d'une offre publique d'échange (OPE), autrement dit, les détenteurs de titres d'Athex se verraient proposer de les échanger contre des actions Euronext, dans une opération qui pourrait représenter 399 millions d'euros.

L'opération s'inscrirait "dans l'ambition d'Euronext de consolider les marchés de capitaux européens", estime l'opérateur boursier paneuropéen.

Ce dernier revendique "environ 25% de l'activité des négociations d'actions en Europe", avec sa présence sur les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo.

"Une combinaison potentielle permettrait aux acteurs des marchés financiers grecs de rejoindre un réseau de plus de 1 .800 sociétés cotées, représentant une capitalisation boursière combinée de plus de 6. 000 milliards d'euros", ajoute Euronext.